За ресторан в нарвском пляжном здании предложили подозрительно высокую арендную плату

Пляжным зданием в нарвской Липовой ямке, частично открытым прошлым летом, с нынешнего года заведует муниципальное целевое учреждение Narva Linna Arendus. Ему поручено довести до конца поиск партнера для аренды на втором этаже 314 квадратных метров кафе-ресторана и кухни. Это уже третья попытка города найти подходящего ресторатора.

Первую попытку местные власти предприняли в 2014 году, когда пляжное здание еще строилось, но результат торгов был отменен из-за спора о квалификации вероятного победителя - Ronyx Log OÜ. Второй заход Нарва сделала в 2016-м, однако Geneva OÜ само отказалось от победы, заявив о недочетах здания.

Сегодня состоялось вскрытие конвертов, представленных на третьи по счету торги. Руководитель Narva Linna Arendus Софья Хомякова сообщила, что поступило четыре предложения, но информация о претендентах пока не разглашается. "Мы сейчас всю информацию проверяем, делаем запросы, и как только у нас будет все официально проверено, тогда мы сможем утвердить победителя".

По неофициальной просочившейся информации, вскрытие конвертов показало, что право открыть ресторан с шикарным видом может получить доселе малоизвестный 25-летний нарвский предприниматель Илья Кургузов - это если все представленные им документы соответствуют квалификационным требованиям.

Кургузов предлагает платить арендную плату намного больше, чем другие претенденты: если по условиям торгов минимально запрашиваемой платой была сумма 1650 евро плюс налог с оборота, то Кургузов предложил платить ежемесячно 4550 евро. "Мы просчитывали, что и три тысячи там платить нереально, а этот предложил 4550! Ну, не знаю, не знаю", - недоуменно прокомментировал один из участников.

Согласно коммерческому регистру, Илья Кургузов с прошлого года владеет фирмой Kurguz Construction OÜ, занимающейся строительными и монтажными работами. Он в настоящее время ищет, как следует из объявлений Кассы по безработице, пятерых сварщиков. А как утверждают социальные сети, Илья Кургузов родом из Нарвы, учился в London Metropolitan University, работал в лондонских отелях.

На вопрос, не настораживает ли хозяев пляжного здания и организаторов торгов очень дорогое предложение предпринимателя и какие есть механизмы подстраховки, Софья Хомякова ответила, что механизм один - согласие предпринимателя с условиями торгов и заключение договора. "Наше первое условие - ресторан должен открыться первого июня", - отметила она.

Сам Илья Кургузов сегодня в комментарии сказал, что его предложение городу вполне взвешенное и адекватное: "У этого места с хорошей геолокацией есть большой потенциал - для проведения свадеб, корпоративов и других больших мероприятий, а также это хорошее место для летнего кафе, вечернего ужина и так далее, и так далее".

Он также сообщил, что начнет данный бизнес совместно с двумя партнерами, лучше разбирающимися в организации общепита. "Мы приложим все усилия, чтобы открыться к июню".

"Я сам пять лет работал в Лондоне в этой сфере, недавно приехал сюда и решил попробовать свои силы здесь. Я действительно занимаюсь строительством, а ресторанный бизнес - это больше для души", - также рассказал молодой предприниматель.