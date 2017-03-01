Мадисон: если работники магазина обслуживают клиентов по-эстонски, не имеет значения, на каком языке они общаются друг с другом

О своем отношении к ситуации, когда русскоязычные работники магазина говорят между собой по-русски, порталу Stolitsa.ee рассказал депутат Рийгикогу Яак Мадисон:

«Я спокойно к этому отношусь. Если работник выполняет свои рабочие обязанности, то есть обслуживает клиентов на эстонском – государственном – языке, то для меня этого достаточно. Когда работники общаются друг с другом или русскоязычным клиентом по-русски, на своем родном языке, то и это меня никак не задевает. Для меня это то же самое, что говорить дома со своими родителями на родном языке».