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Мадисон: если работники магазина обслуживают клиентов по-эстонски, не имеет значения, на каком языке они общаются друг с другом

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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По словам читательницы Rus.Postimees, работавшей в магазине Reserved в TЦ Ülemiste, работодатель запретил разговаривать русскоязычным работникам друг с другом на родном языке и распорядился общаться только на эстонском. Представитель магазина утверждает, что речь шла не о запрете, а о просьбе, цель которой – обеспечить лучшее обслуживание клиентов.

О своем отношении к ситуации, когда русскоязычные работники магазина говорят между собой по-русски, порталу Stolitsa.ee рассказал депутат Рийгикогу Яак Мадисон:

«Я спокойно к этому отношусь. Если работник выполняет свои рабочие обязанности, то есть обслуживает клиентов на эстонском – государственном – языке, то для меня этого достаточно. Когда работники общаются друг с другом или русскоязычным клиентом по-русски, на своем родном языке, то и это меня никак не задевает. Для меня это то же самое, что говорить дома со своими родителями на родном языке».

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Для читательницы Rus.Postimees, родным языком которой является русский, отказ следовать распоряжению начальницы - говорить с такими же русскоязычными коллегами только на эстонском языке - обернулся скандалом и потерей работы. Работодатель готов провести внутреннее расследование, но настаивает, что прозвучала просьба, а не приказ. 
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