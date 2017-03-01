В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

Пятилетний Стенли Вууд спускался на эскалаторе отеля, когда его обувь попала между двигающимися ступеньками и боковой стенкой эскалатора, сообщает Postimees со ссылкой на news.com.au.

Мальчик был быстро доставлен в больницу, где врачи пытались пришить назад его палец. По словам хирурга, к сожалению, палец ноги получил такие сильные повреждения, что пришить его обратно уже было невозможно. Врач добавил, что мальчику придется провести долгое время в больнице, чтобы восстановится. В больнице также осталась мама Стенли, вся остальная семья улетела домой.

Мама пострадавшего мальчика организовала кампанию в Facebook, которая демонстрирует другим родителям опасность выбора мягкой резиновой обуви.