Среда, 1. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Юнкер представил Европарламенту «Белую книгу» с перспективами развития ЕС

BNS
BNS
/
/
:

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в среду представил в Европарламенте так называемую "Белую книгу", в которой изложены пять возможных сценариев, по которым пойдет развитие Евросоюза к 2025 году после того, как из ЕС выйдет Великобритания.

Жан-Клод Юнкер ознакомил с «Белой книгой» Европарламент, после чего в марте на предстоящем в Риме саммите у 60-летию Европейского Союза книга будет передана лидерам государств ЕС. Документ будет вкладом Еврокомиссии в Римский саммит и тем самым инициирует процесс, в ходе которого будет решатся будущее 27 стан ЕС.

"В белой книге Юнкера мы видим предложенные перспективы для 27 стран ЕС после выхода Великобритании,- сообщил источник в ЕС.- Мы хотим, чтобы в Риме был отпразднован день рождения, а также началось очень организованное обсуждение нескольких вариантов, которое, по нашем мнению принес единство и сотрудничество".

"Рим должен стать началом новой главы, - сказал Юнкер. - Единая Европа из 27 членов сама сформирует свою судьбу и видение собственного будущего".

Юнкер предлагает пять сценариев, из которых лидерам стран ЕС предстоит выбрать путь развития до 2025 года.

Согласно первому сценарию, развитие будет идти прежним путем, все 27 стран ЕС сосредоточатся на проведение в жизнь реформ, исходя их предпринятых в 2014 году основных направлений развития «Новое начало Европы» и духа Братиславской декларации, одоренной лидерами 27 стран ЕС в 2016 году.

По второму сценарию под наименованием «Один общий рынок» 27 стран ЕС шаг за шагом переориентируются на общий рынок, поскольку государства-члены не могут достичь консенсуса в большинстве политических областей.

Третья возможность "Kто хочет больше, тот больше делает" подразумевает, что 27 стран ЕС продолжат прежний путь развития, однако если государства-члены захотят, то смогут теснее сотрудничать по конкретным сферам — таким, как вопросы обороны, внутренняя безопасность или социальные проблемы, тут могут сначала сложиться несколько так называемых добровольных коалиций.

Четвертый сценарий "Делаем меньше, но лучше" предлагает странам ЕС сосредочиться на достижении наилучших результатов в избранных политических сферах и меньше заниматься вопросами, в которых не обнаружат перспектив добавочной стоимости.

Пятая перспектива "Больше сделаем вместе" предусматривает, что страны-члены принимают решения в общем духе и общими средствами.

В документе приводятся положительные и отрицательные воздействия каждого из сценариев на единство ЕС, легитимность, процесс принятия решений, а также влияние права граждан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАевросоюзжан-клод юнкерперспективыразвитиесценарий
Запрет на русский язык
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
о чем говорили министры
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
запрет на русский язык

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
18:49
Французские центристы приостановили участие в избирательной кампании Фийона
18:42
Выбираем имя малышу, рожденному в марте
18:37
В Латвии пресечена деятельность 35 борделей: сутенеры используют несовершеннолетних
18:22
Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура
18:22
Юнкер представил Европарламенту «Белую книгу» с перспективами развития ЕС
18:16
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
18:14
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец
17:58
В Германии в ДТП пострадали три эстонца
17:55
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
17:40
Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?
17:38
Томуск: если продавцам по какой-то причине понадобилось обсуждать личные вопросы, ограничение выбора языка не обоснованно
17:32
Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку
17:28
Мадисон: если работники магазина обслуживают клиентов по-эстонски, не имеет значения, на каком языке они общаются друг с другом
17:23
За ресторан в нарвском пляжном здании предложили подозрительно высокую арендную плату
17:23
«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты (2)
17:12
Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам
17:10
Хельме: центристы могут получить на местных выборах в Таллинне лишь 35% голосов (1)
17:10
Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)
17:04
Ни денег, ни жилья! Как один рижанин купил квартиру, но остался с носом
17:00
Фото и видео: подземная жизнь боевиков ИГИЛ
Все новости
LimonЦеликом
Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?

Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

17:55
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
16:55
Внимание! FARMI и LIMON.EE разыгрывают корзину молочных продуктов к 8 МАРТА
16:15
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом (1)
15:59
Внимание! Мы разыгрываем билеты на детективную комедию «Мужской род, единственное число»
KrasotkaЦеликом
Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам

Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам

Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку

Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку

Видео: смотрите, как менялась африканская мода

Видео: смотрите, как менялась африканская мода

18:42
Выбираем имя малышу, рожденному в марте
16:46
Можно ли целовать детей в губы?
16:28
Десять модных трюков, которые на удивление выручат в самый подходящий момент
16:03
Вот к какому возрасту женщины становятся одержимыми сексом
SportsЦеликом
Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

14:52
Болельщики «Лестера» решили преподнести Раньери приятный сюрприз
ВпрокЦеликом
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (6)

10:46
Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать
Погода
Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль (1)

Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Видео: пьяный водитель протаранил шлагбаум на парковке торгового центра

Видео: пьяный водитель протаранил шлагбаум на парковке торгового центра

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Хельме: центристы могут получить на местных выборах в Таллинне лишь 35% голосов

Хельме: центристы могут получить на местных выборах в Таллинне лишь 35% голосов (1)

Известный журналист стал советником по прессе горуправы Таллинна

Известный журналист стал советником по прессе горуправы Таллинна

Культура
Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты (2)

Самые читаемые
Стрелок из «Метрополя» - персона нон грата в криминальном мире(2)
Беременная женщина опубликовала фото... Но полиция заметила то, за что ее сразу же объявили в розыск(1)
Читательница недоумевает по поподу топливных порядков на таможне: «Сегодня можно так, завтра по-другому»(2)
Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris
Полиция выяснила страшные подробности темной жизни архитекторов-педофилов(4)
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(35)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
Галерея: в Москве прошел марш памяти Немцова(16)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,169 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 01.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees