Юнкер представил Европарламенту «Белую книгу» с перспективами развития ЕС

Жан-Клод Юнкер ознакомил с «Белой книгой» Европарламент, после чего в марте на предстоящем в Риме саммите у 60-летию Европейского Союза книга будет передана лидерам государств ЕС. Документ будет вкладом Еврокомиссии в Римский саммит и тем самым инициирует процесс, в ходе которого будет решатся будущее 27 стан ЕС.

"В белой книге Юнкера мы видим предложенные перспективы для 27 стран ЕС после выхода Великобритании,- сообщил источник в ЕС.- Мы хотим, чтобы в Риме был отпразднован день рождения, а также началось очень организованное обсуждение нескольких вариантов, которое, по нашем мнению принес единство и сотрудничество".

"Рим должен стать началом новой главы, - сказал Юнкер. - Единая Европа из 27 членов сама сформирует свою судьбу и видение собственного будущего".

Юнкер предлагает пять сценариев, из которых лидерам стран ЕС предстоит выбрать путь развития до 2025 года.

Согласно первому сценарию, развитие будет идти прежним путем, все 27 стран ЕС сосредоточатся на проведение в жизнь реформ, исходя их предпринятых в 2014 году основных направлений развития «Новое начало Европы» и духа Братиславской декларации, одоренной лидерами 27 стран ЕС в 2016 году.

По второму сценарию под наименованием «Один общий рынок» 27 стран ЕС шаг за шагом переориентируются на общий рынок, поскольку государства-члены не могут достичь консенсуса в большинстве политических областей.

Третья возможность "Kто хочет больше, тот больше делает" подразумевает, что 27 стран ЕС продолжат прежний путь развития, однако если государства-члены захотят, то смогут теснее сотрудничать по конкретным сферам — таким, как вопросы обороны, внутренняя безопасность или социальные проблемы, тут могут сначала сложиться несколько так называемых добровольных коалиций.

Четвертый сценарий "Делаем меньше, но лучше" предлагает странам ЕС сосредочиться на достижении наилучших результатов в избранных политических сферах и меньше заниматься вопросами, в которых не обнаружат перспектив добавочной стоимости.

Пятая перспектива "Больше сделаем вместе" предусматривает, что страны-члены принимают решения в общем духе и общими средствами.

В документе приводятся положительные и отрицательные воздействия каждого из сценариев на единство ЕС, легитимность, процесс принятия решений, а также влияние права граждан.