Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

«Два года назад прошел фестиваль современной русской культуры “Вдруг”, собравший три тысячи человек и громко заявивший о себе. Значит, запрос есть, – сказала порталу Rus.Postimees.ee руководитель проекта Валерия Михайлова. – Нам захотелось привлечь более широкую аудиторию, ведь у нас есть много людей, которые отлично делают свою работу, однако в публичном пространстве о них почти никто не знает. Поэтому мы сделали ребрендинг мероприятия, придумали яркий, привлекающий внимание визуал».

Руководитель проекта говорит, что в число самых интересных мероприятий фестиваля входят четыре лекции в отделе иностранной литературы Таллиннской библиотеки, включая завтрашнюю лекцию Юри Куускемаа о том, как русская культура и русское искусство повлияли на архитектуру Таллинна. Лекция будет на эстонском языке, как и часть других мероприятий фестиваля.

Кроме того, по словам Валерии Михайловой, весьма интересными обещают быть мероприятия, которые пройдут 11 и 12 марта на площадке Vaba Lava: танцевальная сказка «Путь к звездам: о Таллинне и танце», соединившая городские легенды и истории маленьких танцовщиц, а также литературное кабаре, в котором примут участие русские поэты и писатели Эстонии.

Отдельного внимания заслуживает и конкурс NewStep для начинающих стилистов, парикмахеров и визажистов. Тема конкурса – «SOS! Невесты в городе!», участники должны будут создать образ невесты, олицетворяющий какой-либо город мира, а то и вымышленный город из легенд, книг, кино.

По словам Михайловой, что между словами «фестиваль современной культуры» и мероприятиями вроде кинопоказа «Броненосца “Потемкин”» противоречия нет: «В музеях ведь тоже проводят экскурсии и пытаются показать, как настоящее выросло из прошлого. Точно так же с «Потемкиным»: это винтажное кино, которое вполне можно сравнить с современным кино, с клипами. Винтажное направление в современной культуре очень популярно».

Подробности можно найти на странице фестиваля в Facebook. Вход для зрителей свободный, однако необходима регистрация, поскольку число мест в залах и экскурсионных группах ограничено.