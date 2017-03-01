В Латвии пресечена деятельность 35 борделей: сутенеры используют несовершеннолетних

Так, в начале прошлой недели полиция задержала преступную группировку, которая на протяжении долгого времени занимались сутенерством и проституцией, с участием как минимум пяти женщин. Самой молодой девушке, вовлеченной в деятельность, еще не было 18-ти лет, пишет Rus.Tvnet.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции были задержаны 1982 года рождения девушка и 1997 года рождения мужчина, подозреваемые в содержании борделя, с участием как минимум пяти женщин.

По предоставленной правоохранительными органами информации, оба сутенера занимались организацией встреч с клиентами, как в съемных квартирах, так и в номерах рижских гостиниц. Одна из девушек, занимающаяся данной деятельностью, еще не достигла совершеннолетия — ей всего 17 лет.

Как сообщает глава отдела Управления по борьбе с организованной преступностью Латвии Арманд Лубартс, случаи, когда в проституцию были вовлечены несовершеннолетние или персоны, которые только достигли совершеннолетия, это сигнал, какое будущее эти девушки себе выбирают.

Возбуждено уголовное дело. За сутенерство и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией мужчине и женщине грозит, в случае доказательства их вины, лишение свободы сроком до восьми лет.

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