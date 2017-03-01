Центрист предлагает выплачивать компенсацию вынужденным квартиросъемщикам

По данным Ленка, в Эстонии насчитывается около 100 тысяч пострадавших в результате реформы собственности. Он предлагает восстановить справедливость и компенсировать причиненный ущерб всем вынужденным квартиросъемщикам, но приблизительные суммы компенсаций пока называть затрудняется, сообщает Rus.ERR со ссылкой на новостную программу телеканала ETV+ "Актуальную камеру".

"Очень трудно сказать, потому что законопроект еще даже не на столах депутатов. Сейчас анализ этих затрат идёт в министерствах, о конкретных суммах очень трудно говорить, но в среднем компенсация могла бы равняться стоимости трехкомнатной квартиры по нынешним ценам", - пояснил депутат.