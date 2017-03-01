Полицейские нашли в запертой квартире двух оставленных родителями детей

Полиция Латвии получила информацию о двух малолетних детях, три дня находящихся без присмотра родителей.

На месте было установлено, что старшей девочке девять лет, младшей - пять. Вскоре в квартире появился пьяный мужчина, рассказавший полицейским, что несколько дней назад мать девочек ушла жить к другому мужчине, оставив детей ему, хотя он - не их настоящий отец.

Мужчина присматривал за девочками и кормил их. В этот день он, наказав им никому не открывать двери, ушел на работу, а потом - в магазин.

Связаться с матерью девочек полицейским не удалось.

Полиция начала делопроизводство об административном нарушении, обе девочки доставлены в кризисный центр.