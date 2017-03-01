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В Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств

BNS
BNS
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Предстоящим летом в Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств Tallinn Pride.

Организаторы парада сообщают на своей странице в Facebook, что Tallinn Pride состоится 12 августа.

"Tallinn Pride — это часть всемирного движения Pride, цель которого — увеличить зримость секс-меньшинств в обществе посредством позитивных мероприятий, в рамках которых каждый может проявить себя тем, кем он себя ощущает" ,- говорится на странице мероприятия в Facebook.

Парад Tallinn Pride проводился в 2004-2007 годах, тогда участникам парада чинили препятствия консервативно настроенные люди, однако в 2007 году парад с точки зрения полиции прошел спокойно, был задержан только один агрессивно настроенный нарушитель правопорядка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАпарадсекс-меньшинстваталлинн
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