Среда, 1. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Советница Трампа объяснила, зачем забралась с ногами на диван в Белом доме

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Старший советник президента США Келлиэнн Конуэй, которая в минувший вторник оказалась объектом порицания за то, что забралась с ногами на диван в Овальном кабинете Белого дома, объяснила свой поступок желанием сделать удачный фотоснимок, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

"Меня попросили сделать (фотографию присутствовавших) с определенного ракурса, что я, в общем, и сделала", - пояснила помощница Трампа. "У меня и в мыслях не было проявить неуважение, да и я не хотела намеренно забираться на диван с ногами", - признала Конуэй.

Резонансные фотоснимки Конуэй попали в СМИ во вторник. На одном из них она сидит на коленях на диване, копаясь в своем мобильном телефоне, а на следующем она из той же позиции делает на смартфон фото главы государства в окружении официальных лиц. При этом, как отмечали местные наблюдатели, советница чувствовала себя вполне естественно, не обращая внимания на репортеров и других представителей администрации.

В социальных сетях и местных СМИ назвали такое поведение Конуэй достаточно фривольным, в то время как ряд обозревателей не преминул вспомнить, что прежний президент США Барак Обама также предпочитал неформальную обстановку в Овальном кабинете и зачастую клал ноги на рабочий стол, сидел на нем и т. д.

Конуэй уже не первый раз подвергается критике, ранее она становилась объектом порицания за заявления, истолкованные многими как реклама модных изделий, которые выпускает фирма, принадлежащая дочери хозяина Белого дома Иванке Трамп. Ведущие СМИ в США обвинили после этого помощницу президента США в нарушении этических норм.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбелый домдивандональд трампногисоветник
По теме
Поза 50-летней советницы Трампа в Белом доме возбудила соцсети

Поза 50-летней советницы Трампа в Белом доме возбудила соцсети

Советник президента США Келлиэнн Конуэй, неудачно севшая во время встречи Дональда Трампа с руководителями высших учебных заведений для афроамериканцев, стала героиней интернета, пишет портал Mashable. В сеть попал снимок, на котором Конуэй сидит на диване, поджав ноги.
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Запрет на русский язык
Limon.ee
Krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
о чем говорили министры
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
20:13
Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении
20:03
За месяц в таллиннский вытрезвитель попали более 400 человек
19:50
Советница Трампа объяснила, зачем забралась с ногами на диван в Белом доме
19:46
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию
19:40
В Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств
19:27
Полицейские нашли в запертой квартире двух оставленных родителями детей
19:25
Напиток, который поможет тебе похудеть
19:15
Центрист предлагает выплачивать компенсацию вынужденным квартиросъемщикам
19:00
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
18:49
Французские центристы приостановили участие в избирательной кампании Фийона
18:42
Выбираем имя малышу, рожденному в марте
18:37
В Латвии пресечена деятельность 35 борделей: сутенеры используют несовершеннолетних
18:22
Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура
18:22
Юнкер представил Европарламенту «Белую книгу» с перспективами развития ЕС
18:16
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
18:14
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (1)
17:58
В Германии в ДТП пострадали три эстонца
17:55
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
17:40
Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?
Все новости
LimonЦеликом
Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?

Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

17:55
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
16:55
Внимание! FARMI и LIMON.EE разыгрывают корзину молочных продуктов к 8 МАРТА
16:15
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом (1)
15:59
Внимание! Мы разыгрываем билеты на детективную комедию «Мужской род, единственное число»
KrasotkaЦеликом
Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам

Мать двенадцати детей похудела в два раза благодаря 15-минутным тренировкам

Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку

Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку

Видео: смотрите, как менялась африканская мода

Видео: смотрите, как менялась африканская мода

20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
19:46
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию
19:25
Напиток, который поможет тебе похудеть
19:00
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
SportsЦеликом
Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

14:52
Болельщики «Лестера» решили преподнести Раньери приятный сюрприз
ВпрокЦеликом
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (1)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (8)

10:46
Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать
Погода
Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль (1)

Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Фото: Леонардо Ди Каприо хотел защитить лес в Финляндии, но опоздал

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении

Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении

Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
За месяц в таллиннский вытрезвитель попали более 400 человек

За месяц в таллиннский вытрезвитель попали более 400 человек

В Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств

В Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств

Культура
Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты (4)

Самые читаемые
Стрелок из «Метрополя» - персона нон грата в криминальном мире(2)
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец(1)
Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris
Читательница недоумевает по поподу топливных порядков на таможне: «Сегодня можно так, завтра по-другому»(2)
Беременная женщина опубликовала фото... Но полиция заметила то, за что ее сразу же объявили в розыск(1)
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(35)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Галерея: в Москве прошел марш памяти Немцова(16)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,169 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 01.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees