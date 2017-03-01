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Наркотики прятали в скульптурах

Оливер Кунд
Оливер Кунд
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Основной доход Рокас Карпавичус получал от доставки наркотиков в Австралию и Новую Зеландию. Дурь вывозили из Литвы, спрятав их в гранитные скульптуры.

В грязный бизнес был втянут и двоюродный брат Карпавичуса. Суд установил, что кузен Карпавичуса Атас Т. (полное имя редакции известно – ред.), имел связи с наркогруппировкой с новогодней ночи 2005 года. 22-летниму на тот момент мужчине предложили в одном из ночных клубов Клайпеды бесплатный кокаин. Получая наркотик постоянно, у Атаса возникла зависимость.

Примерно через год, в декабре 2006 года, Атас понял, что бесплатный кокаин был не таким уж бесплатным. Один из дилеров вдруг потребовал заплатить за наркотик: сумма была немаленькой – около 30 000 евро. Во время одной из встреч, продавец достал оружие и стал угрожать, что изнасилует и убьет девушку Атаса. Для того чтобы вернуть долг, он был вынужден согласится стать наркодиллером.

В 2007 году он отправился по поддельному паспорту в Австралию и арендовал в Сиднее складское помещение. На том же складе в импортированных из Литвы гранитных скульптурах просверлили дырки, чтобы достать спрятанный внутри нелегальный товар – таблетки экстази.

Атас попался в 2008 году. В то время как его подельники высверливали из скульптур очередную партию – 27 килограммов амфетамина – в здание склада ворвалась австралийская полиция. Атаса, который арендовал склад, поймали во время второго рейда. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, но наказание смягчили. На данный момент Атас уже свободный человек.

В то же время Карпавичус прятался, по сути, перед глазами у следственных органов. Сыщики Новой Зеландии знали, что тот находится в Литве, но они были беспомощны, поскольку в то время у Новой Зеландии и Литвы не было договора о выдаче обвиняемых.

В феврале 2009 года один следователь через Интерпол сделал запрос, есть ли у Новой Зеландии и Литвы договор о выдаче. Ему ответили, что все попытки поймать его на родине, ни к чему не приводили, но тот не сдавался.

Следователь предложил своему начальству возможный вариант решения проблемы: подать ходатайство на тот случай, если Карпавичус выедет из Литвы в любую другую страну. Через год игры в кошки-мышки, в 2011 году его задержали в Латвии.

Карпавичуса поймали в аэропорту Риги, с собой у него было 200 000 незадекларированных долларов США. Латвия выдала нарко-барона Новой Зеландии. Одним из доказательств на судебном процессе стала книга о Гарри Поттере, которую использовали для переправки наркотического вещества LSD.

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