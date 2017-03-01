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По крайней мере в цифрах

В Эстонии сейчас жить лучше, чем когда-либо раньше1

Леннарт Рууда
Леннарт Рууда
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Если посмотреть на главные экономические показатели будущего года и сравнить их с верхними точками бума десятилетней давности, можно сказать, что в Эстонии сейчас жить лучше, чем когда-либо раньше. В то же время выросло неравенство доходов.

Обычно экономические аналитики приводят в пример ВВП, который состоит из общей ценности произведенного в государстве за год товара и оказанных услуг, из которой вычисляются расходы на производство.

Это дает повод для ликования, поскольку ценность ВВП в прошлом году превысила уровень 2007 года, достигнув 17,763 миллиарда евро. Рост еще более значителен, если посмотреть на ВВП в расчете на одного человека – он вырос на 167,3 евро, до 13 476,5 евро в год.

Кроме ВВП улучшились и другие показатели. Например, средняя зарплата за десять лет выросла на 23 процента, достигнув в третьем квартале прошлого года в среднем расчете 1124 евро.

Уровень трудозанятости, по сравнения с 2007 годом, когда он составлял 62,9 процента, достиг 65,6 процента. Уровень абсолютной бедности снизился с 4,8 процента до 3,9 процента.

Если посмотреть на цены на недвижимость, то в прошлом году они впервые превысили уровень времени бума, по крайней мере, в Таллинне. Если в 2007 года в среднем квадратный метр стоил 1620 евро, то в прошлом году за него просили 1627 евро. А вот в среднем по Эстонии цены снизились.

В свою очередь экономический аналитик SEB Михкель Нестор задал вопрос: был  ли уровень цен во времена бума адекватным, поскольку более десяти процентов добавочной стоимости шли из строительного сектора.

«Что важно – экономика в значительной степени крепко стоит на ногах. Рост всесторонний, а не основан на вливании кредитных денег в недвижимость», - объяснил Нестор.

Он привел пример, если в конце 2007 года обязательства по кредитам в 2,1 раза превышали накопления, то в конце 2016 года эта разница составила 1,2 раза.

Министр финансов Свет Сестер объявил, что экономика Эстонии достигла самого высокого уровня с момента восстановления независимости: «Если посмотреть на цифры, то сейчас наш объем экономики самый большой за все времена. Хотя, пространство для роста еще есть».

По словам министра, за ростом экономики стоит хорошая работа народа Эстонии: «Это дает нам всем причины для радости и гордости за нашу свободную Эстонию».

А старший экономист Swedbank Тыну Мертсина подчеркнул, что при росте ВВП растет и богатство, но то, как люди получат от этого пользу, зависит от того, как распределяется добавочная ценность.

Для этого, по его словам, нужно скорее смотреть на то, как изменились доходы, потребление и покупательская способность людей, а также на то, действительно ли им стало лучше тут жить.

«Это значит: довольны ли они услугами и доступными товарами, инфраструктурой и тем, как работают различные институции. Например, сейчас средняя зарплата почти в два раза выше, чем десять лет назад, и даже в шесть раз выше, чем 20 лет назад», - сказал Мартсина. В то же время, по его словам, бум десятилетней давности не слишком хорош для сравнения, поскольку тогда, из-за излишнего потребления и излишних инвестиций в недвижимость, люди не могли достаточно копить, и бюджет средней семьи оставался в минусе.

«И, напротив, сейчас у средней семьи, кроме потребления, остаются деньги для накоплений, а у большинства в годы после бума бюджеты были позитивными», - отметил он.

Но он посчитал нужным отметить, что как и во многих других странах у нас выросла разница между доходами людей. Мертсина привел пример, что хотя в длительной перспективе приближение покупательской способности и уровня жизни к средней по ЕС у нас было очень быстрым, в последнее время, из-за медленного роста экономики, оно притормозилось.

На этой неделе Департамент статистики сообщил, что ВВП Эстонии в прошлом году вырос на 1,6 процента. В расчете четвертого квартала экономика выросла на 2,7 процента, что превысило все прогнозы и ожидания экономических аналитиков.

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