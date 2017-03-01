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Мужчина, укравший ребенка в Швеции, свободно разгуливает по Эстонии

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Живущая в Финляндии женщина, которая не видела свою пятилетнюю дочь уже девять месяцев, обвиняет эстонскую власть в сокрытии и помощи разыскиваемому за похищение ребенка мужчине, сообщает ERR со ссылкой на программу «Pealtnägija» («Очевидец»). 

Хотя как отец Леэви, так и мать Светлана — эстонцы, но проблема в том, что эта непростая история развернулась на территориях трех государств — Финляндии, Эстонии и Швеции, и у каждого государство свое отношение к возникшему конфликту.

Эстонские чиновники говорят, что, поскольку решение шведского суда здесь не признается, они не могут препятствовать мужчине и тем более задерживать его, в то же время в Финляндии и Швеции Леэви и ребенок находятся в розыске.

Светлана обратилась в эстонскую полицию и Департамент социального страхования, которые занимаются международными случаями, и выяснила, что мужчина, который разыскивает в Швеции, находится в Эстонии и местные работники департамента контактируют с ним.

Департамент соцстрахования не комментировал на камеру этот случай, поскольку, по их словам, юридически имеет место быть случай, связанный с другим государством, но подтвердили, что они контактируют с Леэви и убедились в благополучии ребенка, в то же время категорически отрицают предвзятость в отношении к одной из сторон конфликта и, по их словам, они в равной степени консультировали как Леэви, так и Светлану.

По сообщениям Министерства юстиции Эстонии, осуществляются дополнения Гаагской конвенции, согласно которым принятое решение о розыске в одном государстве автоматически распространяется на другие государства-члены Европейского Союза, но это еще займет несколько лет. 

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