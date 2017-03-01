Эксперты проанализировали первые 100 дней работы правительства

А бывший министр финансов и образования, экономист и депутат Рийгикогу Марис Лаури из ныне оппозиционной Партии реформ говорит, что предприниматели, с которыми она встречается каждую неделю, становятся все пессимистичнее. По ее мнению, новое правительство не умеет принимать решений.

По мнению главы центра политических исследований Prais Тармо Юристо, деятельность правительства по части реформы пенсий и родительских пособий удалась, с реформой оценки трудоспособности власти не спешат, а вот налоговая политика хромает.

По мнению Юристо, административная реформа могла бы больше уделять внимания политическому устройству государства, то есть, сокращению штата чиновников.