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Выпускники Эстонии рвутся в российские вузы

Rus.Postimees.ee
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Выпускники Эстонии рвутся в российские вузы - как сообщило посольство России в нашей стране, заявки на бесплатное получение высшего образования подали рекордные 177 человек. Квота - 80 мест.

По данным российского посольства, это рекордный показатель за всю историю федеральной программы, начало которой было положено в 2013 году. Не исключено, что из-за повышенного интереса она будет расширена, пишет Rus.Err со ссылкой на новостную программу телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Самые востребованные специальности среди абитуриентов из Эстонии - гуманитарные и медицинские. Среди выпускников школ с эстонским языком обучения популярны профессии, связанные с дизайном и изобразительным искусством.

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