Студия Postimees: обучение эстонскому – «яблоко раздора»?

Все понимают, что эстонскому языку учить надо. Но как это сделать? В прямом эфире в студии Postimees встретятся руководитель проекта по разработке концепции языковых домов Ольга Сытник и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL).

Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону. Окончательные ли это цифры?

Почему решено было отказаться от идеи создания государственных центров по обучению эстонскому языку?

Бесплатные курсы для всех желающих – это утопия? Собирается ли государство бесплатно обучать языку тех, кто имеет гражданство и работу?

Есть ли подвижки в деле нарвских таксистов?

Кто из министров отвечает за обучение языку? Что мешает перевести обучение взрослых госязыку под министерство образования?