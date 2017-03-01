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Прямой эфир с Викторией Ладынской и Ольгой Сытник в 10.30!

Студия Postimees: обучение эстонскому – «яблоко раздора»?

Елена Поверина
Елена Поверина
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Утверждение концепции языковых домов в Нарве и Таллинне снова отложено. Ожидавшаяся в этот четверг дискуссия в кабмине не состоится. Почему правящие партии не могут договориться? 

Все понимают, что эстонскому языку учить надо. Но как это сделать? В прямом эфире в студии Postimees встретятся руководитель проекта по разработке концепции языковых домов Ольга Сытник и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL).

  • Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону. Окончательные ли это цифры?
  • Почему решено было отказаться от идеи создания государственных центров по обучению эстонскому языку?
  • Бесплатные курсы для всех желающих – это утопия? Собирается ли государство бесплатно обучать языку тех, кто имеет гражданство и работу? 
  • Есть ли подвижки в деле нарвских таксистов?
  • Кто из министров отвечает за обучение языку? Что мешает перевести обучение взрослых госязыку под министерство образования?

К сведению: Дома эстонского языка в Нарве и Таллинне должны открыться в 2018 году. Утверждается, что в них будет вестись разноплановая работа по обучению взрослых эстонскому языку. Кабмин обещал одобрить концепцию создания языковых домов за первые 100 дней своей работы, однако в намеченные сроки не уложился.  

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