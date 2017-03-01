Студия Postimees: обучение эстонскому – «яблоко раздора»?

Все понимают, что эстонскому языку учить надо. Но как это сделать? В прямом эфире в студии Postimees встретятся руководитель проекта по разработке концепции языковых домов Ольга Сытник и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL).
- Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону. Окончательные ли это цифры?
- Почему решено было отказаться от идеи создания государственных центров по обучению эстонскому языку?
- Бесплатные курсы для всех желающих – это утопия? Собирается ли государство бесплатно обучать языку тех, кто имеет гражданство и работу?
- Есть ли подвижки в деле нарвских таксистов?
- Кто из министров отвечает за обучение языку? Что мешает перевести обучение взрослых госязыку под министерство образования?
К сведению: Дома эстонского языка в Нарве и Таллинне должны открыться в 2018 году. Утверждается, что в них будет вестись разноплановая работа по обучению взрослых эстонскому языку. Кабмин обещал одобрить концепцию создания языковых домов за первые 100 дней своей работы, однако в намеченные сроки не уложился.