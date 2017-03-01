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Ольга Сытник: «MISA всех устраивает!»

Виктория Ладынская: проект Домов эстонского языка нельзя доверять MISA – фонд пора закрыть!4

Елена Поверина
Елена Поверина
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«Хорошую идею Домов эстонского языка нельзя отдавать под фонд MISA, который на данный момент себя абсолютно дискредитировал», - заявила в студии Postimees депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL). Куратор проекта языковых домов со стороны министерства культуры Ольга Сытник возразила: «В фонде работают большие специалисты, у меня нет к ним никаких претензий!»

Päevaintervjuu: Viktoria Ladõnskaja ja Olga Sõtnik
Allikas: Postimees

Утверждение концепции языковых домов в Нарве и Таллинне снова отложено. Ожидавшаяся в этот четверг дискуссия в кабмине не состоится. Что пошло не так? Смотрите видео!

Виктория Ладынская озвучила суть проблемы: «Решение отложено из-за политических разногласий. Споры ведутся вокруг того, под каким министерством будет реализован проект Домов эстонского языка: под министерством культуры или образования».

Неразбериха с бесплатными курсами от MISA, по словам Ладынской, должна стать уроком на будущее: «Государство своевременно не смогло предложить бесплатные курсы. Очевидно, что министерство культуры, которому подчиняется фонд MISA, не справилось с этим проектом! Из 6 тысяч желающих 2 тысячи в итоге просто отписались от этих курсов. Желание этих людей выучить эстонский язык не было реализовано. Хорошую идею Домов эстонского языка нельзя отдавать под фонд MISA, который на данный момент себя абсолютно дискредитировал».

Ольга Сытник возразила: «На уровне министерств и ведомств, которые отвечают за проект языковых домов, есть большое желание сотрудничать и работать вместе. Всех чиновников устраивает вариант, согласно которому Дома эстонского языка будут находиться в ведении MISA. В фонде работают большие специалисты, у меня нет к ним никаких претензий!  В случае с курсами их подвел сбой в коммуникации. Сейчас уже есть люди и план, чтобы больше не повторять прошлых ошибок».

350 тысяч на зарплаты!

«Нет ни одного основания для того, чтобы курсами эстонского языка для взрослых занималось министерство культуры, - продолжила отстаивать свою точку зрения Ладынская. - Фонд MISA себя дискредитировал, превратившись в бухгалтерский орган. На коалиционных переговорах пришли к выводу о том, что фонд MISA должен быть либо закрыт, либо реорганизован».

Виктория Ладынская озвучила в студии красноречивые цифры: из двух миллионов, которые ежегодно будут выделяться на Дома эстонского языка (каждому дому по миллиону), только на зарплаты в одном из этих домов предусмотрено 350 тысяч (в расчете на 13 сотрудников – прим.ред.).

«При этом 25 тысяч планируется потратить организацию коммуникаций. Огромный процент этих средств пойдет на разрастающийся госаппарат. А мы при этом не могли найти 250 тысяч для таксистов. Это выше всех моих ожиданий!» -подчеркнула Ладынская, посоветовав чиновникам заниматься реально полезными делами: «В распространение хороших идей не надо вкладывать большие деньги».

Сытник опять не согласилась с оппонентом: «Бюджет у нас очень консервативный! В нем заложены деньги на принятие на работу учителей эстонского языка. В языковых домах будут проводиться курсы, организована практика и общение».

«Каким образом минкульт будет отвечать за разработку методик?» - поинтересовалась Ладынская.

По мнению Сытник, данная проблема надумана: «На самом деле у нас не так уж много проблем с методиками. Просто многие из них сейчас не используются. Уверяю, что в Эстонии есть материалы и оригинальные подходы к преподаванию эстонского языка. Но, к сожалению, есть такие учителя, которые не хотят или не могут их использовать, и есть такие школы, которые не помогают своим учителям использовать новые методики».

В студии был также озвучен вопрос читателя: «Собирается ли государство бесплатно обучать языку тех, кто имеет гражданство и работу? Разве это какие-то маргиналы? Тысячи граждан, проголосовавших за независимость Эстонии и нашедших работу, обделены правом получения какой-либо помощи в изучении эстонского языка!»

Ольга Сытник дала весьма неожиданный ответ. Смотрите дискуссию в повторе!

Студия Postimees: обучение эстонскому – «яблоко раздора»?

Все понимают, что эстонскому языку учить надо. Но как это сделать? В прямом эфире в студии Postimees встретятся руководитель проекта по разработке концепции языковых домов Ольга Сытник и депутат Рийгикогу Виктория Ладынская (IRL).

  • Бюджет Домов эстонского языка составит 2 млн евро ежегодно, из которых на каждый центр будет выделено по одному миллиону. Окончательные ли это цифры?
  • Почему решено было отказаться от идеи создания государственных центров по обучению эстонскому языку?
  • Бесплатные курсы для всех желающих – это утопия? Собирается ли государство бесплатно обучать языку тех, кто имеет гражданство и работу? 
  • Есть ли подвижки в деле нарвских таксистов?
  • Кто из министров отвечает за обучение языку? Что мешает перевести обучение взрослых госязыку под министерство образования?

К сведению: Дома эстонского языка в Нарве и Таллинне должны открыться в 2018 году. Утверждается, что в них будет вестись разноплановая работа по обучению взрослых эстонскому языку. Кабмин обещал одобрить концепцию создания языковых домов за первые 100 дней своей работы, однако в намеченные сроки не уложился.  

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