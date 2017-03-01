Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Reuters: Россия по ошибке атаковала союзнические силы США в Сирии1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Российские и сирийские самолеты во вторник, 28 февраля, разбомбили позиции, занимаемые близ города Эль-Баб на севере Сирии силами, поддерживаемыми коалицией под руководством США, сообщает Reuters со ссылкой на командующего силами США в Ираке генерала Стивена Таунсенда.

ТАСС уточняет, что командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии общался с журналистами в режиме телеконференции из Багдада. По его словам, российская авиация ошибочно нанесла удары по позициям формирований, которые он назвал "сирийской арабской коалицией", в 15-20 км от города Манбидж, пишет Newsru.

Он рассказал, что это произошло, когда российские самолеты и авиация правительственных сирийских сил "бомбили некоторые деревни, которые, по их мнению, удерживались ИГ", то есть террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ). "Но на самом деле на земле находились силы сирийской арабской коалиции", - сказал военачальник.

"Эти удары были нанесены по ряду позиций сирийской арабской коалиции. Мы немедленно сделали несколько звонков, используя наш канал по предотвращению инцидентов, россияне это признали и прекратили проведение там бомбардировок", - утверждал Таунсенд. По его версии, упомянутые формирования "понесли некоторые потери". Силы западной коалиции находились на удалении от этого района.

Таунсенд добавил, что удары, о которых он говорит, наносились "в 15-20 км от Манбиджа".

"Это происходит ежедневно в эфире, хотя и не каждый день на местах. Так что мы применили механизм по избежанию конфликтов, и он сработал", - цитирует американского генерала РИА "Новости". "Это очень сложная ситуация на поле битвы, где де-факто три армии и силы противника оказались вместе на одной территории. Это очень сложно и непросто", - заключил Таунсенд.

Минобороны РФ опровергло сообщение об авиаударах по союзникам США в Сирии

Министерство обороны РФ уже выступило с официальным опровержением появившейся информации о том, что авиация России и Сирии наносили авиаудары по указанным США районам в Сирии.

"28 февраля в Сирийской Арабской Республике действительно были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе "Хмеймим" с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар)", - заявили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

"В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГ южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям", - отметили в Минобороны.

Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил", добавили в Минобороны.

"Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, в феврале по ошибке нанесла удар по турецким военным, участвовавшим в операции "Щит Евфрата". Три человека при этом было убито и еще 11 ранено. Президент РФ Владимир Путин 9 февраля принес извинения президенту Турции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАобвиненияроссиясириясоюзникисша
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Запрет на русский язык
Limon.ee
Krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
о чем говорили министры
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
00:28
Студия Postimees: обучение эстонскому – «яблоко раздора»?
23:30
Reuters: Россия по ошибке атаковала союзнические силы США в Сирии (1)
22:10
Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны
22:03
Выпускники Эстонии рвутся в российские вузы
21:50
Эксперты проанализировали первые 100 дней работы правительства
21:42
Картина дня: резкий рост цен на топливо, криминальное прошлое стрелка из «Метрополя» и драка в Solaris
21:20
МуПо выписала штрафов на сумму более 100 000 евро
21:08
Мужчина, укравший ребенка в Швеции, свободно разгуливает по Эстонии
20:37
Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность
20:19
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
20:13
Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении
20:03
За месяц в таллиннский вытрезвитель попали более 400 человек
19:50
Советница Трампа объяснила, зачем забралась с ногами на диван в Белом доме (1)
19:46
Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию
19:40
В Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств (6)
19:27
Полицейские нашли в запертой квартире двух оставленных родителями детей
19:25
Напиток, который поможет тебе похудеть
19:15
Центрист предлагает выплачивать компенсацию вынужденным квартиросъемщикам (1)
19:00
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
18:49
Французские центристы приостановили участие в избирательной кампании Фийона
Все новости
LimonЦеликом
Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?

Огонь! Иллюзионист Александр Замашка свел с ума редакцию портала Limon.ee! А вы знали, что артист выступал даже в Индии?

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

В преддверии своего приезда Юрий Лоза дал Эстонии мудрый совет

1. мар
Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье
1. мар
Внимание! FARMI и LIMON.EE разыгрывают корзину молочных продуктов к 8 МАРТА
1. мар
Вот как изменяется ваше тело, если вы долго не занимаетесь сексом (1)
1. мар
Внимание! Мы разыгрываем билеты на детективную комедию «Мужской род, единственное число»
KrasotkaЦеликом
Напиток, который поможет тебе похудеть

Напиток, который поможет тебе похудеть

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Грудь напоказ: в Париже знаменитый модный Дом представил эпатажную коллекцию

Выбираем имя малышу, рожденному в марте

Выбираем имя малышу, рожденному в марте

1. мар
Десять горьких истин от проститутки, с которой спит ваш муж
1. мар
Невероятно: этот малыш может держать планку дольше тебя
1. мар
Видео: смотрите, как менялась африканская мода
1. мар
Шесть фраз, которые нельзя говорить ребенку
SportsЦеликом
Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Драматическая развязка в Лахти: занимавшего второе место француза дисквалифицировали

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Какая дикость: турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе

Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

Нисканен победил в лыжной гонке на 15 км на ЧМ в Лахти

1. мар
Болельщики «Лестера» решили преподнести Раньери приятный сюрприз
ВпрокЦеликом
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (1)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур

Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (8)

1. мар
Не спешите выбрасывать! Как избавиться от старых книг и при этом заработать
Погода
Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны

Дождь и мокрый снег омрачат второй день весны

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль

Невероятно! Читатель заснял в Ида-Вирумаа огромное стадо косуль (2)

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении

Все погибшие в этом году при пожарах люди были в алкогольном опьянении

Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
МуПо выписала штрафов на сумму более 100 000 евро

МуПо выписала штрафов на сумму более 100 000 евро

Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность

Политологи: Сависаар хочет продолжить политическую деятельность

Культура
Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

Опять фестиваль: ОПѢ FEST и современная русская культура

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты

«Защитники»: человек-прибалт и бесполезные идиоты (9)

Самые читаемые
Стрелок из «Метрополя» - персона нон грата в криминальном мире(2)
Полиция выяснила страшные подробности темной жизни архитекторов-педофилов(4)
Беременная женщина опубликовала фото... Но полиция заметила то, за что ее сразу же объявили в розыск(1)
В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец(1)
Молодежь подралась c тремя взрослыми в торговом центре Solaris
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(35)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(21)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Bалюта
USD
0,949 EUR
GBP
1,169 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 01.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees