ТАСС уточняет, что командующий операцией Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в Ираке и Сирии общался с журналистами в режиме телеконференции из Багдада. По его словам, российская авиация ошибочно нанесла удары по позициям формирований, которые он назвал "сирийской арабской коалицией", в 15-20 км от города Манбидж, пишет Newsru.

Он рассказал, что это произошло, когда российские самолеты и авиация правительственных сирийских сил "бомбили некоторые деревни, которые, по их мнению, удерживались ИГ", то есть террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ). "Но на самом деле на земле находились силы сирийской арабской коалиции", - сказал военачальник.

"Эти удары были нанесены по ряду позиций сирийской арабской коалиции. Мы немедленно сделали несколько звонков, используя наш канал по предотвращению инцидентов, россияне это признали и прекратили проведение там бомбардировок", - утверждал Таунсенд. По его версии, упомянутые формирования "понесли некоторые потери". Силы западной коалиции находились на удалении от этого района.

Таунсенд добавил, что удары, о которых он говорит, наносились "в 15-20 км от Манбиджа".

"Это происходит ежедневно в эфире, хотя и не каждый день на местах. Так что мы применили механизм по избежанию конфликтов, и он сработал", - цитирует американского генерала РИА "Новости". "Это очень сложная ситуация на поле битвы, где де-факто три армии и силы противника оказались вместе на одной территории. Это очень сложно и непросто", - заключил Таунсенд.

Минобороны РФ опровергло сообщение об авиаударах по союзникам США в Сирии

Министерство обороны РФ уже выступило с официальным опровержением появившейся информации о том, что авиация России и Сирии наносили авиаудары по указанным США районам в Сирии.

"28 февраля в Сирийской Арабской Республике действительно были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России на авиабазе "Хмеймим" с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар)", - заявили в ведомстве (цитата по РИА "Новости").

"В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГ южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям", - отметили в Минобороны.

Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил", добавили в Минобороны.

"Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что российская авиация, выполняя боевую задачу в Сирии, в феврале по ошибке нанесла удар по турецким военным, участвовавшим в операции "Щит Евфрата". Три человека при этом было убито и еще 11 ранено. Президент РФ Владимир Путин 9 февраля принес извинения президенту Турции.