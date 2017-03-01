WP: генпрокурор США Сешнс в прошлом году дважды общался с послом России

Издание сообщает, что Сешнс в бытность сенатором якобы провел «частную беседу» с Кисляком в своем офисе в сентябре прошлого года. Еще одна встреча между политиками, по данным газеты, состоялась в июле 2016 года, сообщает портал Газета.ru.

При этом издание отмечает, что Сешнс не сообщил об этих встречах на слушаниях в конгрессе США, когда его спросили о том, контактировал ли он с представителями России.

Сам же генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил, что он не общался с послом России в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что, отвечая на вопрос по этому поводу, Сешнс заявил, что «у него не было общения с русскими».