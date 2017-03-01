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Порошенко привел доказательство оккупации Россией Украины3

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик внешнего управления на украинских предприятиях в Донбассе является еще одним свидетельством факта оккупации Россией востока Украины. 

Как говорится на сайте украинского лидера, об этом глава государства заявил накануне во время встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и главой МИД Польши Витольдом Ващиковским, сообщает Newsru.com.

"Произошло еще одно грубое и ужасное нарушение международного права - Россией были де-факто конфискованы украинские государственные и частные активы, расположенные на оккупированной территории", - сказал Порошенко. Он отметил, что это происходит на фоне фактического введения этих территорий в "рублевую зону", поставок газа и электроэнергии из России, введения бюджетных прямых трансфертов.

По мнению Порошенко, "это абсолютно четкое подтверждение факта оккупации этой территории российскими войсками вместе с полным контролем государственной границы на неконтролируемом участке". "В связи с этим мы подчеркиваем, что Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских лиц, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и в РФ", - подчеркнул президент.

Порошенко призвал ввести санкции против лиц, которые "незаконно присваивают" украинские активы в Донбассе, "за нарушение международного и украинского законодательства".

В ходе встречи с главами МИД Польши и Великобритании президент Украины также заявил, что Кремль "демонстрирует эскалацию ситуации на востоке Украины", отметив резкий рост количества обстрелов и жертв среди мирного населения и украинских военнослужащих.

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