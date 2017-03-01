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В историческом районе Тарту построят новые дома

Анна-Лийса Метс
Анна-Лийса Метс
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В историческом районе Юлейыэ возникнет группа рядных домов, которые, по мнению застройщика, идеально подходят к этому месту. 

По адресу Пярна, 28b вырастет рядный дом, который станет соседом сданного в эксплуатацию в январе этого года такого же дома по адресу Пярна, 28а. 

Фото: Arco Vara

«Рядные дома по улице Пярна идеально вписываются в находящийся на расстоянии недлинной пешей прогулки от центра спокойный исторический район Юлейыэ. Участок озеленен, причем сохранены старые зеленые насаждения, имеются парковочные места и детская площадка», - говорит старший маклер фирмы Arco Vara Марге Саареметс.

В доме, который должен быть готов к июлю, планируется четыре квартиры: три трехкомнатных и одна четырехкомнатная.

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