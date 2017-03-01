В историческом районе Тарту построят новые дома

По адресу Пярна, 28b вырастет рядный дом, который станет соседом сданного в эксплуатацию в январе этого года такого же дома по адресу Пярна, 28а.

Фото: Arco Vara

«Рядные дома по улице Пярна идеально вписываются в находящийся на расстоянии недлинной пешей прогулки от центра спокойный исторический район Юлейыэ. Участок озеленен, причем сохранены старые зеленые насаждения, имеются парковочные места и детская площадка», - говорит старший маклер фирмы Arco Vara Марге Саареметс.

В доме, который должен быть готов к июлю, планируется четыре квартиры: три трехкомнатных и одна четырехкомнатная.