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Изменения в системе: почему у некоторых клиентов счета за электричество вырастут в два раза?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Десятки тысяч жителей Эстонии уже получили или получат в ближайшее время новые счета за электричество. Особенное внимание следует обратить на реквизиты, куда платить. Если раньше вам приходило два счета, то вскоре может стать по-другому – счет будет приходить только один. Однако почему это коснется не всех и что повлекут за собой изменения - выясняла «МК-Эстония».

Во-первых, это точно не коснется клиентов Eesti Energia, которые и до этого получали только один счет. Во-вторых, пока что это не коснется тех, кто покупает электричество у Alexela и 220 Energia. Две эти фирмы при существующих условиях отказались присоединяться к системе – но идут переговоры. Для их клиентов пока что ничего не изменится.

Новые счета точно получат клиенты Imatra, Elektrum, Eesti Gaas и VKG Elektrivõrgud. Если вы раньше получали два счета – отдельно за электричество и отдельно за сетевую услугу – будут в феврале и марте привыкать к новым счетам. Например, фирма VKG выставит новые счета только в марте.

Отныне счет будет выставлять продавец электричества, и там уже будет указана сумма за сетевую доставку. Поэтому не пугайтесь, если вдруг обнаружите, что за электроэнергию теперь требуют в два раза больше – сюда вошли уже все взносы за сети и акцизы.

Продавец электричества отныне станет посредником между клиентом и оператором электросети, и в случае долгов клиента разбираться с проблемами будет именно он.

Это просто нечестно!

Продавцы электричества Alexela и 220 Energia считают, что условия сетевого предприятия просто неприемлемы.

У фирмы 220 Energia – около 25 000 клиентов. К чему им готовиться, и почему их продавец электричества не пожелал присоединиться к системе?

«Во-первых, предоплата на обслуживание и управление электросетей, которые требует Elektrilevi от продавца электричества, и во‑ вторых, отсутствие у клиента выбора между единым счетом и раздельным», – поясняет член правления 220 Energia Марко Алликсон.

Алликсон говорит, что условия Elektrilevi, которая принадлежит концерну Eesti Energia, не являются ни дружелюбными для клиента, ни приемлемыми для продавцов электричества.

«Elektrilevi хочет переложить свои расходы на продавцов электричества, при этом не снижая свои цены за сетевую услугу и не компенсируя расходы предприятиям, – подчеркивает Алликсон. – При этом не оставляет никому – ни клиентам, ни продавцам электричества – возможности выбора – выставлять единый счет всем или только тем, кто пожелает. Они руководствуются принципом: все или ничего».

Он добавляет, что стоимость сетевой услуги в соотношении с ценой за электричество составляет 44%, а продажи электроэнергии – только 2%. И эти попытки Elektrilevi переложить свои расходы на плечи продавцов электричества, не снижая при этом цену за свои услуги, выглядят непропорционально и несправедливо.

При этом, заверяет Алликсон, 220 Energia OÜ технически готовы перейти на единый счет, и как только они достигнут соглашения с Elektrilevi, то они начнут своим клиентам его предлагать. И в Латвии такая система единого счета с участием их фирмы действует уже давно. А если кто-то покупает в Эстонии у 220 Energia электричество и газ, то они тоже получают единый счет.  

«Конечно, мы надеемся достичь разумного соглашения, чтобы предложить нашим клиентам возможность получать единый счет, если они этого захотят, – добавляет Алликсон. – Чтобы была возможность для конкуренции и не было места для монополий, которые диктуют всем условия».

Он объясняет, что единый счет – это хорошая мысль, если действительно люди руководствуются мыслями о клиенте и его удобстве. Но если во главу угла ставится желание получить большую выгоду, то уже получается не очень.

«Если сравнить цены тех, кто присоединился к системе единого счета, то выясняется, что они продают электричество по более высоким ценам, чем 220 Energia, да и маржа при биржевом пакете у них тоже выше. И эта система уменьшает возможности клиента снизить маржу, – подчеркивает Алликсон. Но он не исключает, что в будущем будет все же возможность с Elektrilevi договориться. – Нужно такое решение, которое бы оставило клиенту возможность выбора и не создавало бы на рынке электричества искусственно завышенные и неэффективные дополнительные расходы».

Читайте статью целиком на mke.ee.

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