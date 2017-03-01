Волости Хальяла приказано похоронить семерых незвестных

Останки были найдены осенью прошлого года в Ванамыйза, во время работ на складской площадке одного предприятия. Руководитель этого предприятия категорически отказывается говорить о подробностях случившегося.

Первоначально было мнение, что это останки двух человек, однако позже выяснилось, что кости и их фрагменты принадлежат семи людям в возрасте от 25 до 77 лет.

Специалист по хозяйственным делам управы волости Хальяла Марко Тейва сказал, что за год волости приходится самостоятельно хоронить одного или двух человек, у которых нет родственников, или чьи родственники по каким-то причинам сами не могут проводить ушедшего близкого в последний путь за свой счет.

По словам Тейва, останки кремируют. Самоуправление оплачивает выкапывание ямы, а самими похоронами занимается волостной социальный работники. После предания праха земле социальный работник и могильщик проводят небольшие поминки. Если на месте есть кто-то из родственников усопшего, то поминки проводят за счет волости в пабе Хальяла. Тейва сказал, что на одни похороны тратится около 500 евро.

По Хальяла ходят разговоры, что останки, которые нужно забрать из Таллинна, могут принадлежать лесным братьям, которых расстреляли сотрудники НКВД.

Три пожилые дамы говорили, что в парке мызы Ванамыйза и в окрестных лесах расстреливали людей, однако, на месте обнаружения останков об убийствах не слышали. Одна из женщин знала, что на том месте раньше был сеновал, на котором прятался один мужчина.

По словам руководителя службы расследований и профилактики Раквереского отдела полиции Йоэль Алла, по факту обнаружения останков полиция начала административное производство, поскольку для возбуждения уголовного дела нет оснований. По костям и их фрагментам есть экспертное мнение о том, что они принадлежат семерым людям.

«Поскольку кости нашли в волости Хальяла, и они принадлежат неизвестным, то похоронить их попросили местное самоуправление», - добавил Алла.

Волость заинтересована в получении какой-то информации по этим останкам. Если вы что-то знаете о них, просьба позвонить по телефону 3278220.

«Возможно, в будущем получится установить там памятную табличку», - сказал Тейва.