Kаждый третий сталкивался с дискриминацией по возрасту

В качестве важнейших препятствий, мешающих продвижению по карьерной лестнице, кандидаты называют недостаток хороших рабочих мест, дискриминацию по возрастному признаку, отсутствие необходимых умений, а также недостаточную осведомленность о подходящих рабочих местах. Наличие дискриминации по возрасту отметили 34% опрошенных, дискриминации по половому признаку – 15%, а по культурному признаку 11% респондентов.

«В разных странах дискриминация на рынке труда различна – к сожалению, наблюдается она и в Эстонии», - рассказал исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра.

«Отношение работодателей, конечно, меняется, поскольку рабочих рук мало и очередей из кандидатов за дверями нет, но находятся руководители, которые опасаются принимать на работу сотрудников старшего возраста. Это достойно сожаления, поскольку в большинстве случаев речь идет о весьма лояльных и преданных своему делу людях, которые не бросаются на другое место работы за каждой новой идеей и новым предложением, – пояснил Калдра. – Конечно, дискриминацию по возрастному признаку ощущают и только что окончившие школу молодые люди, но в их случае работодатель смотрит не столько на год рождения, сколько на опыт и умения. Если молодой человек может продемонстрировать мотивацию и желание учиться, перед ним открывается множество дверей, даже если опыта у него еще нет».

Исследование также выявило причины соответствующего отношения работодателей. Основными препятствиями при найме людей старшего возраста считают их ментальность «это всегда делали именно так», низкую мотивацию к учебе, нехватку технических навыков и слабое знание иностранных языков. Однако статистика большинства рынков труда подтверждает, что активные пенсионеры работают сейчас больше, чем когда-либо раньше, поскольку у них есть навыки, которых не хватает молодежи. Отдавая предпочтение молодым людям, работодатели отмечают, что у них меньше обязательств помимо работы, им можно платить зарплату ниже средней по рынку, но при этом молодые люди обладают большими физическими возможностями для тех должностей, где это необходимо.

«Эстонская молодежь, как правило, не готова начинать путь на рынке труда с низкой зарплаты, как это делали их родители, – сказал Калдра. – Если сегодняшнее поколение тридцатилетних часто было готово начинать карьеру с низких должностей и низких заработков, то нынешние выпускники школ ценят себя больше и смелее требуют более высокую зарплату и более гибкие условия труда. Это новая ситуация для работодателей, и к ней предстоит приспособиться».