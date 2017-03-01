Очень люблю бассейн, в свое излюбленное место приезжаю из пригорода. Вот и на этот раз, собравшись женской компанией, мы отправились получать удовольствие. Комплекс небольшой, бассейн с дорожками, есть джакузи, две большие ванные, инфракрасная баня, финская и паровая сауна. Вот про нее и пойдет разговор.

Зашли, приятный пар обволакивает тело, приглушенный свет - получай наслаждение. Рядом сидит мужчина, трет тело, простите, «скатывая кожу», делает это очень активно, от шеи до ног. Мы сидим, не смотрим в его сторону: не очень прятная картина. Через несколько минут он встает и …. быстрым шагом направляется в бассейн, минуя душ.. и ныряет!

Вы понимаете? Вспотевший мужчина бросается в бассейн, где плещется ребенок, беременная женщина и две бабушки. Они не видели, откуда вышел мужчина. Но мы-то видели! Я тут же вышла следом, подошла к работнику бассейна и попросила обратить внимание на этого мужчину. И что? Вы думаете, к нему кто-то подошел? Нет. Наплескавшись вдоволь, нарушитель порядка отправился дальше в другую баню.

Выходя из водного центра, мы пообщались с администратором и попросили как-то обратить внимание на такие вещи и, может, повесить табличку с рекомендациями. Администратор поблагодарила нас и сказала, что, к сожалению, это вечная проблема с посетителями, которые не ополаскиваются после бани. Мол, бесполезно! Сегодня такой же ритуал проделала уже какая-то бабуля: вспотела, "скатала кожу", нырнула в бассейн. Хочется сказать вам, дорогие посетители, имейте совесть! А администраторам бассейнов следует больше смотреть за соблюдением санитарных норм.