Вакра: для защиты Балтийского моря необходимо сотрудничать с Россией

Вакра подчеркнул, что эффективная переработка отходов тесно связана с качеством воды в поверхностных водоемах.

«Между Эстонией и Россией проходит длинная водная граница. На границе также расположены важные внутренние водоемы. Чтобы обеспечить хорошее состояние и рациональное использование этих водоемов, необходимо тесно сотрудничать на межгосударственном уровне», – сказал Вакра. Он пояснил, что 80% границы между Эстонией и Россией составляет водная граница. 122 км водной границы – это морская граница, а 201 км – граница вдоль крупных внутренних водоемов.

«Все, что происходит в реке Нарва, в Чудском озере и его водосборе, сказывается на качестве воды Балтийского моря и, в первую очередь, Финского залива. Так, межгосударственное сотрудничество в этом регионе является важным с точки зрения защиты окружающей среды Балтийского моря», – подчеркнул Вакра. Он отметил, что именно эти темы станут главными в сегодняшней встрече с представителями России.

За два дня делегация Санкт-Петербурга и Ленинградской области посетит блок Ируской электростанции по сжиганию мусора, Таллиннский центр переработки отходов и свалку Уйкала.