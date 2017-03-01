Охранник G4S помог задержать в центре Таллинна пьяного водителя

Во вторник, 28 февраля, около 2.00 патруль G4S получил сообщение о водителе, который мог быть пьян. Вскоре охранник заметил, что из бара в центре Таллинна вышла компания. Один мужчина из этой компании, который с виду казался пьяным, сел за руль автомобиля Toyota и поехал.

Охранник сообщил о произошедшем в полицию и последовал за транспортным средством. То, как ехал автомобиль, указывало, что водитель нетрезв. Виляющий автомобиль остановился в нескольких километрах у следующего. Там у охранника появилась возможность преградить предполагаемому алководителю дорогу патрульной машиной.

«Увидев, что его заметили, водитель Toyota сначала переполз на пассажирское сиденье и запер двери, а потом перебрался на заднее сиденье – спать в тени тонированных стекол, – рассказал охранник Рийво. – Когда я постучал в окно машины, водитель не отреагировал, притворился спящим и проверил, нажимая кнопки на ключе от машины, заперты ли двери, из-за чего сработала автомобильная сигнализация».

На место прибыла полиция, на многократные требования которой из машины Toyota вышел 33-летний мужчина. Полицейские попросили его подуть в алкотестер, но тот отказался. Затем мужчину доставили в больницу Висмари. По данным полиции, в его крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Это означает, что действия водителя уголовно наказуемы.

Полиция выразила охраннику G4S благодарность за поимку очередного опасного водителя.