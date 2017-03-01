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Покупатели Rimi могут остаться без Coca-Cola

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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В латвийских магазинах Rimi объявили о прекращении доставки Coca-Cola. Решение не поставлять напитки приняло предприятие - распространитель продукции на время переговоров о продлении договора. Представитель эстонской сети магазинов Rimi подтвердила, что аналогичная ситуация происходит и в Эстонии.

«Сейчас мы ведем переговоры с представителями Coca-Cola и на данный момент действительно могут возникать частичные перебои с доступностью Coca-Cola также и в Эстонии, - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Rimi Катрин Батс. - В то же время основной ассортимент есть в наличии и магазинов совсем без Coca-Cola нет». 

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