«Сейчас мы ведем переговоры с представителями Coca-Cola и на данный момент действительно могут возникать частичные перебои с доступностью Coca-Cola также и в Эстонии, - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Rimi Катрин Батс. - В то же время основной ассортимент есть в наличии и магазинов совсем без Coca-Cola нет».
Покупатели Rimi могут остаться без Coca-Cola
В латвийских магазинах Rimi объявили о прекращении доставки Coca-Cola. Решение не поставлять напитки приняло предприятие - распространитель продукции на время переговоров о продлении договора. Представитель эстонской сети магазинов Rimi подтвердила, что аналогичная ситуация происходит и в Эстонии.