Покупатели Rimi могут остаться без Coca-Cola

«Сейчас мы ведем переговоры с представителями Coca-Cola и на данный момент действительно могут возникать частичные перебои с доступностью Coca-Cola также и в Эстонии, - сказала Rus.Postimees пресс-секретарь Rimi Катрин Батс. - В то же время основной ассортимент есть в наличии и магазинов совсем без Coca-Cola нет».