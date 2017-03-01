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Внимание! Читатель подозревает, что по Виймси бродит злой медведь

Ирина Каблукова
Ирина Каблукова
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В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился читатель, весьма обеспокоенным своим открытием. По его мнению, в Виймси - месте, где ходит очень много людей, прежде времени проснулся медведь или даже несколько медведей. Это может быть крайне опасно!

Из поступившего в редакцию письма мы узнали следующее: «В лесу Виймси медведь метит территорию. С обеих сторон лесной дороги небольшие деревья ободраны когтями выше уровня человеческого роста. В древесине глубокие, вертикально направленные борозды - следы когтей. Если это действительно медведь, он не спит этой зимой и опасен для людей, гуляющих в этом районе леса». К письму прилагаются фотографии, на которых хорошо видно, что стволы деревьев основательно очищены от коры.

Для того чтобы получить квалифицированное мнение, мы обратились в Таллиннский зоопарк. После разговора со специалистами и Мати Каалом лично, пресс-секретарь зоопарка Марис Лайа, сказала, что по фото сложно понять, расправился с деревьями медведь или какое-то другое крупное животное. Она же дала два совета: более детально исследовать место могли бы специалисты районной управы, а четкие советы, что делать, если вы встретили медведя, могли бы дать охотники.

Изучив присланные фото, руководитель Общества охотников Маргус Пууст сказал: «По следам на деревьях можно предположить, что это все же сделали лоси. У лосей есть такая забава - таким вот образом обдирать стволы деревьев, и это вполне типичные последствия трапезы лосей. К сожалению, на снегу невозможно рассмотреть следы. Следы лося и медведя очень сильно различаются. У лосей - копыта, а потому на снегу хорошо виден типичный для них рисунок».

Опытный охотник дал дельные советы о том, как вести себя, если зверь оказался на пути: «Первое правило – сохраняйте спокойствие, не впадайте в панику!»

И точная инструкция:

  1. Медведя не нужно кормить. Если медведь привыкнет получать еду от людей, он утратит страх перед человеком. Никогда не оставляйте еду у своего дома, дачи или палатки. Даже не ночь.
  1. У медведя очень хороший слух. Если гуляете на природе, время от времени подавайте голос или грохочите чем-нибудь. Таким образом, вы дадите медведю время уйти. По возможности, заходите в высохшие кусты, медведь очень хорошо понимает этот сигнал. В местах обитания медведей не ходите в одиночку, постарайтесь найти себе спутника.
  1. Если вы увидели медвежонка, или медвежат, знайте, что вы в большой опасности. Не приближайтесь, напротив, постарайтесь уйти в ту сторону, откуда вы пришли. Если случайно оказались между матерью и медвежонком, мать-медведица непременно атакует источник опасности, то есть ВАС.
  1. Медведь впадает в спячку с сентября по ноябрь (зависит от погоды). Он устраивает себе удобное гнездышко, например, из муравейника, под нижними ветками елок. Выкопать себе берлогу медведь может в горке или в старом карьере. Если ваша собака нашла медвежью берлогу, отойдите и постарайтесь отозвать собаку. Если медведь проснется и нападет, то самая большая угроза тут возникнет для ВАС. У собаки намного больше возможностей убежать.
  1. Если наткнетесь на подломленного медведем зверя, немедленно уходите. Обычно медведь где-то рядом и охраняет свою добычу, которая прикрыта мхом или ветками. Иногда труп животного может быть наполовину притоплен в болоте.
  1. Часто в поисках легкой пищи, медведи заходят во дворы домов и дач. Попытайтесь отогнать зверя грохотом. Не нужно бросаться фотографировать медведя. Если знаете, что медведь бродит вокруг дома, то, выходя вечером на улицу, подавайте звуковой сигнал.
  1. Чаще всего медведи передвигаются в вечерних сумерках или по ночам. Днем они обычно отдыхают в каком-то скрытом месте. Летом медведи с большим аппетитом питаются ягодами, могут передвигаться и днем. Обычно с медведями сталкиваются грибники или ягодники. Осенью медведи могут заходить и на поля, где растет овес. Не нужно ходить туда, чтобы сфотографировать зверя. В итоге, медведи привыкнут к людям и утратят страх перед человеком.
  1. Не позволяйте собакам бегать в одиночку. Рано или поздно собака столкнется с медведем. Если вдруг услышали собачий лай и звуки борьбы, уходите и постарайтесь найти для себя место под крышей. Если собака сможет убежать от медведя, то обычно она начинает искать защиту у человека. Медведям нравится в течение какого-то времеми преследовать собак. Если будете в укрытии, то увидите, что будет происходить.
  1. Обычно перед нападением медведь подает сигнал предупреждения, встав на задние лапы и рыча. Медленно отступайте и говорите с ним спокойным тоном. Крики и повышенный тон медведь трактует как агрессию. Не смотрите медведю в глаза. У зверей взгляд в глаза означает приглашение к состязанию. Не лезьте на дерево. Медведи лазают намного лучше и быстрее, чем ВЫ.
  1. Если же произошло самое плохое и медведь атакует, то падайте на землю и защищайте голову и шею руками. Притворитесь мертвым. Бежать нет смысла. В любом случае, медведи бегают быстрее – до 60 километров в час.
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