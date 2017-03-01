Пиночет был альтруистом: Савченко готова управлять Украиной методами военной диктатуры

Бывшая военная летчица, осужденная в России, а затем помилованная указом президента РФ Владимира Путина, заявила, что готова стать президентом Украины, чтобы сделать свою страну сильнее.

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail Савченко вновь назвала врагом N1 для Украины президента России Владимира Путина, а врагом N2 - президента Петра Порошенко.

«Невозможно бороться с врагом номер один, когда у тебя за спиной враг номер два. Есть очень высокий шанс, что враг номер два заключит сделку с врагом номер один, чтобы убить тебя», - заявила депутат Рады. Она утверждает, что администрация Порошенко коррумпирована, включая и президента, который имеет прочные деловые связи с Москвой. По мнению Савченко, именно Порошенко виновен в том, что армия Украина не идет на решительные меры, чтобы закончить трехлетнюю войну против поддерживаемых Россией сепаратистов, которые управляют большой частью Донбасского региона.

В интервью изданию Савченко отметила, что не ратует за новую украинскую революцию, сродни тем событиям, что произошли в 2014 году и помогли привести Порошенко к власти. Новое восстание совсем не нужно ее стране, поскольку «в нынешней ситуации» любые уличные протесты закончатся насилием, цитирует издание InoPressa.

«Я раньше не думала о том, чтобы стать президентом. Я так устала от этого вопроса... Моя задача состоит в том, чтобы сделать Украину более сильной. Если для этого требуется стать президентом, я готова им стать», - сказала Савченко в беседе с корреспондентом канадской ежедневной газеты, которая состоялась в одной из киевских кофеен. Бывший летчик, а ныне политик, одетая во все черное, сидела на стуле, слегка раскачиваясь, отвечала на вопросы не спеша, будто раздумывая, и часто переводила взгляд на улицу за окном.

Однако когда разговор коснулся будущего управления страной, она преобразилась. Отвечая на вопрос, как бы она управляла Украиной на посту президента, Савченко заявила, что ее родине необходимо правительство военного стиля, чтобы противостоять российскому президенту Путину и завоевать доверие американского президента Трампа.

Она перечислила странный список своих политических кумиров, во главе которого стоит бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет. «Очевидно, что он был диктатором, но диктатором-альтруистом. После него в стране все было гораздо лучше, чем до него», - отметила депутат, дав понять, что управляла бы Украиной таким же образом.

«Я уверена, что после войны на Украине, чтобы стабилизировать страну и нормализовать ситуацию, должна быть более-менее диктатура. У нас должен быть сильный руководитель, который может управлять в нынешней ситуации, пока мы не перейдем к следующему этапу развития», - считает Савченко.

Однако следующие имена в списке политиков, на которых будущий потенциальный президент хотела бы равняться, оказались менее противоречивыми: Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, Рональд Рейган и Нельсон Мандела.

Как пишет The Globe and Mail, Савченко обвинила нынешнее украинское правительство в клеветнической кампании против нее. По ее словам, властям выгодно распространять мнение, что она может быть засланным российским агентом. Но это предположение она решительно отвергла, заявив, что никогда не пошла бы на сотрудничество с Кремлем: «Россия - наш враг. Я ненавижу Путина».

Говоря о своей декабрьской встрече с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске, а также о последней поездке в Донбасс, Савченко заявила, что это ее попытка закончить войну в регионе, которая унесла жизни почти 10 тысяч человек, нанеся огромный вред как политическим, так и экономическим реформам на Украине. «В отличие от других политиков, я не просто говорю, я пытаюсь действовать», - сказал Савченко.