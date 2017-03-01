Скандал в чебоксарском аэропорту: инвалиду-паралимпийцу пришлось самому спускаться по трапу (видео)

По предварительным данным, 28 февраля в аэропорту города Чебоксары приземлился пассажирский самолет АТР, борт N172500. Из-за отсутствия в аэропорту специально оборудованного механизма для спуска людей с ограниченными способностями один из пассажиров самолета, прилетевший для участия в паралимпийских играх, самостоятельно спустился по трапу самолета, сидя в инвалидной коляске, сообщает портал Newsru.com.

Спортсмен представился Шкаховым Замиром Зауровичем и сообщил, что является чемпионом мира по легкой атлетике. "Я не багаж, я живой человек. (…) Я инвалид первой группы. Спасибо вам за помощь, мне нахамил грузчик, и вы мне сказали, что я не имею права ему ничего сказать", - посетовал паралимпиец.

В подписи к видеоролику в Instagram указано, что обещанный еще год назад инвалифт так и не купили.

Между тем в пресс-службе аэропорта Чебоксар отмечают, что спортсмен-паралимпиец отказался от стандартной услуги, предусмотренной для транспортировки людей с ограниченными возможностями, и устроил скандал. Тренер же не стал помогать спускаться спортсмену, а вместо этого снимал происходящее на видео, пишет сайт "Мой город".

На борту находились пятеро паралимпийцев, уточняют следователи. Четверых из них работники аэропорта вынесли из самолета на руках.