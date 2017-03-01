Женщина украла из кошелька деньги – прямо под бдительной видеокамерой

В действительности женщина нашла в корзине для покупок в торговом центре "Ваала" кошелек. Она преспокойно взяла из него деньги и отдала кошелек на кассу.

Вскоре нашелся владелец кошелька и обнаружил, что денег в нем больше нет. Увы, наивная дама, внешне выглядевшая вполне прилично, отдавая опустошенный кошелек на кассу, не учла, что за всеми ее действиями следила камера видеонаблюдения.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль сообщила, что в качестве подозреваемого задержан никто не был.