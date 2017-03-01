Новый многоквартирный дом в Кристийне будет иметь трехлетний гарантийный срок

Энергоэффективный четырехэтажный 25-квартирный дом с лифтом по адресу Нымме-теэ, 1а будет готов в ноябре этого года.

Для каждой квартиры предусмотрены балкон, индивидуальная кладовая на первом этаже и парковочное место. Автор проекта - архитектурное бюро AB Korrus во главе с архитектором Айгаром Рохтом. Генеральный подрядчик – строительная компания Mitt & Perlebach.

На квартиры в этом доме дается трехлетняя строительная гарантия, в отличие от предлагаемого обычно двухлетнего гарантийного периода.

Примерно так будет выглядеть гостиная в новом доме. Фото: ecoadvice.ee

Руководит проектом и организует продажу квартир компания Eco Advice. По словам руководителя компании Антона Никитина, Кристийне, благодаря своей близости к центру города и отлично развитой инфраструктуре, по-прежнему остается районом с высоким потенциалом.

Дополнительная информация:

Этажность: 4

Количество квартир: 25

Площади квартир: 2- 4-комнатные, 45-95 м2

Класс энергопотребления: дом с низким потреблением энергии, класс «Б»