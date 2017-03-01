Фото: пожарные “спасают” Swissotel

По легенде, в диспетчерскую поступил сигнал, что в номере 19-го этажа Swissotel вспыхнул пожар, на этаже есть пострадавшие. Полиция к учениям не привлечена, в них участвуют четыре пожарных расчета и оперативный дежурный, которые в сотрудничестве со скорой помощью и охраной гостиницы пытаются справиться с ситуацией.

“Уже через несколько месяцев Эстония станет председательствовать в ЕС, это привлечет в нашу страну множество зарубежных гостей, которые будут находиться в различных гостиницах и ресторанах”, - сказала руководитель по связям с общественностью Пыхьяского спасательного центра Анника Коппель.

До этого спасатели проведут учения во всех крупнейших гостиницах Таллинна, некоторых заведениях общепита и других зданиях, чтобы ознакомиться с особенностями помещений. Учения начались в 11.30 и закончились в 13 часов.