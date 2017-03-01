Житель Кохтла-Ярве поплатился за охоту с пневматикой на велосипедиста

Вируский уездный суд приговорил 39-летнего жителя Кохтла-Ярве Игоря Чистякова к одному году и восьми месяцам тюрьмы условно с трехлетним испытательным сроком за преступление, совершенное им 9 сентября прошлого года: около 22.00 в парке позади центра культуры Кохтла-Ярве Чистяков по меньшей мере четыре раза выстрелил из автоматического пневматического пистолета в направлении головы проезжавшего мимо велосипедиста.

Велосипедист не пострадал физически, но в заведенном уголовном деле все равно выступил в качестве пострадавшей стороны. Действие стрелка Игоря было квалифицировано полицией, прокуратурой, а затем и судом как грубое нарушение общественного порядка в общественном месте с использованием оружия или другого предмета в качестве оружия. Такое преступление может наказываться, следуя закону, денежным приговором или тюремным сроком вплоть до пяти лет. Но в данном случае Игорь отделался сравнительно легко.

В отношении Чистякова, ранее уже не раз сидевшего за незаконное обращение с огнестрельным оружием, грабеж, хулиганство и оборот наркотиков, провели упрощенное судопроизводство. Присужденный ему срок - 2,5 года тюрьмы судья скостил до года и восьми месяцев условно.

Пневматический пистолет с пулями и баллоном у Чистякова по решению суда конфисковали. Дополнительно присудили оплатить в течение 12 месяцев расходы на судопроизводство и защитника - в сумме 956 евро.

В Вируской окружной прокуратуре, выдвинувшей обвинение против Чистякова, затем прокомментировали для Rus.Postimees, что преступное применение пневматического оружия не является в северо-восточном регионе масштабным и распространенным явлением.

Действительно, за последние несколько лет заметный общественный резонанс имели только два случая. Летом 2014 года пьяный 39-летний мужчина, размахивавший пневматическим пистолетом, спонтанно ограбил автозаправку в Йыхви на 50 евро и был осужден за это на три года тюрьмы условно. А в феврале 2015 года в Нарвской Паюской школе на перемене один подросток легко ранил другого из подаренного ему на день рождения пневматического пистолета. За это, а также одновременно за ряд более ранних преступлений, 16-летний парень получил суммарное наказание - два года и четыре месяца условно.