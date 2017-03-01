Seppälä добивается санации и планирует закрыть 14 магазинов

После закрытия 14 магазинов фирмы в Финляндии, договор об аренде которых в любом случае истекает, продолжат деятельность ее 78 магазинов в Эстонии и Финляндии.

Вместо части закрывающихся магазинов фирма может открыть новые, более выгодно расположенные. Об этом сказала исполнительный директор и владелица Seppälä Эвелина Мелентьеф. По ее словам, Seppälä ведет переговоры об аренде новых площадей.

Часть работников будет сокращена, а часть получит работу в других магазинах фирмы.

В среду Seppälä подала Хельсинскому окружному суду ходатайство о санации предприятия.

По состоянию на начало года в Финляндии в Seppälä работали 500 человек, фирма может сократить до 45 человек. Пока точно неизвестно, сколько людей сократит фирма.

Эвелина Мелентьеф и ее супруг Тимо Мелентьеф купили Seppala в 2015 году у Stockmann.