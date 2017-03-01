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Таави Минник: великая Россия и прибалтийские трусы3

Таави Минник
Таави Минник
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Нынешнее российское руководство великолепно владеет искусством блефа, пишет журналист Postimees Таави Минник, но принимать этот блеф за правду не следует.

На этой неделе несколько зарубежных журналистов распространили предупреждение бывшего спикера литовского сейма и нынешнего члена Европарламента Витаутаса Ландсбергиса: в ближайшее время можно ожидать направленной против Прибалтики военной акции с территории России, причем в этой акции вроде бы будут участвовать не только профессиональные военные, но и наемники. По словам Ландсбергиса, эта информация дошла до него по частным каналам.

Ландсбергис – уважаемый литовский политик, однако оснований запасаться гречкой и сухарями все-таки нет. На его предупреждение почти никто не откликнулся, хотя можно припомнить, например, прошлогоднюю шумиху в наших СМИ вокруг летавших здесь дронов российских спецподразделений, а также вокруг российских дипломатов, которые вроде бы составляли планы приграничных территорий и мостов. Можно припомнить и появившуюся чуть ранее в литовских СМИ дезинформацию, касающуюся действовавших на территории страны зеленых человечков.

Всё это – всего лишь классическая игра на нервах, которую мы видели не раз и еще увидим: сначала целенаправленно распространяется дезинформация с целью посеять в соседях страх и замешательство, чтобы потом выставить их дураками. Типа: смотрите, глупые прибалтийские государства и бестолковый НАТО боятся даже собственной тени. Почему во всё это порой верят с жаром, а порой не верят совсем? Тому есть в основном две причины. С одной стороны, мир в последние годы действительно сделался гораздо более непредсказуемым, чем был. Во-вторых, у жителей стран Балтии есть связанный с восточным соседом особый исторический и культурный комплекс.

Кроме того, нельзя забывать, что нынешнее российское руководство великолепно владеет искусством блефа, благодаря чему оно убедило западных соседей в том, что способно предпринять и радикальные шаги. Может быть, вы еще помните, как два года назад российский посол угрожал Дании ядерным оружием, как вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал прибыть в соседнее государство то на танке, то на истребителей Ту-160 и так далее. Список можно продолжать. Россияне – большие мастера блефа и дезинформации, это неоспоримо сильная сторона их государства.

После Крыма и вторжения России на Западную Украину Запад и соседи РФ были в шоке. Поди знай, куда всё это повернет дальше... Но у блефа и агрессивного поведения России для Запада есть и другая сторона. Российская опасность позволила разработать средства, которые направлены на борьбу с кремлевской пропагандой и спецслужбами, а еще Запад модернизирует вооружения, в чем еще до 2014 года многие западные политики не видели необходимости. Воскрешен как военная оборонная организация и альянс НАТО, существовавший два десятилетия после холодной войны в качестве реликтового дискуссионного клуба.

Перевод с эстонского.

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