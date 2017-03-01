На этой неделе несколько зарубежных журналистов распространили предупреждение бывшего спикера литовского сейма и нынешнего члена Европарламента Витаутаса Ландсбергиса: в ближайшее время можно ожидать направленной против Прибалтики военной акции с территории России, причем в этой акции вроде бы будут участвовать не только профессиональные военные, но и наемники. По словам Ландсбергиса, эта информация дошла до него по частным каналам.

Ландсбергис – уважаемый литовский политик, однако оснований запасаться гречкой и сухарями все-таки нет. На его предупреждение почти никто не откликнулся, хотя можно припомнить, например, прошлогоднюю шумиху в наших СМИ вокруг летавших здесь дронов российских спецподразделений, а также вокруг российских дипломатов, которые вроде бы составляли планы приграничных территорий и мостов. Можно припомнить и появившуюся чуть ранее в литовских СМИ дезинформацию, касающуюся действовавших на территории страны зеленых человечков.

Всё это – всего лишь классическая игра на нервах, которую мы видели не раз и еще увидим: сначала целенаправленно распространяется дезинформация с целью посеять в соседях страх и замешательство, чтобы потом выставить их дураками. Типа: смотрите, глупые прибалтийские государства и бестолковый НАТО боятся даже собственной тени. Почему во всё это порой верят с жаром, а порой не верят совсем? Тому есть в основном две причины. С одной стороны, мир в последние годы действительно сделался гораздо более непредсказуемым, чем был. Во-вторых, у жителей стран Балтии есть связанный с восточным соседом особый исторический и культурный комплекс.

Кроме того, нельзя забывать, что нынешнее российское руководство великолепно владеет искусством блефа, благодаря чему оно убедило западных соседей в том, что способно предпринять и радикальные шаги. Может быть, вы еще помните, как два года назад российский посол угрожал Дании ядерным оружием, как вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал прибыть в соседнее государство то на танке, то на истребителей Ту-160 и так далее. Список можно продолжать. Россияне – большие мастера блефа и дезинформации, это неоспоримо сильная сторона их государства.

После Крыма и вторжения России на Западную Украину Запад и соседи РФ были в шоке. Поди знай, куда всё это повернет дальше... Но у блефа и агрессивного поведения России для Запада есть и другая сторона. Российская опасность позволила разработать средства, которые направлены на борьбу с кремлевской пропагандой и спецслужбами, а еще Запад модернизирует вооружения, в чем еще до 2014 года многие западные политики не видели необходимости. Воскрешен как военная оборонная организация и альянс НАТО, существовавший два десятилетия после холодной войны в качестве реликтового дискуссионного клуба.

Перевод с эстонского.