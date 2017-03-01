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Полиция использовала прослушивание для поимки архитекторов-педофилов

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Полиция рассказала о том, как стражам правопорядка удалось поймать архитекторов-педофилов Тыниса Пальма и Андруса Хено, которые совершили более 70 преступлений в отношении детей. В ход шли все способы, включая прослушивание разговоров педофилов и их жертв. 

По словам руководителя криминального бюро Лыунаской префектуры полиции Нильса Семпельсона, сексуальные преступления против несовершеннолетних зачастую тщательно маскируются, и собрать доказательства становится очень сложно, пишет Pärnu Postimees.

«Для выяснения обстоятельств случившегося следственная группа работала очень интенсивно. Нужно было найти подозреваемого, установить личности его жертв и собрать достаточно доказательств, чтобы его признали виновным», - отметил он.

В итоге полиция даже использовала прослушивание. «Это помогло полиции обнаружить фразы, которые указывали на действия сексуального характера. Они сами по себе не были доказательствами, но вместе с показаниями жертв стали серьезной основой для доказательства вины подозреваемого», - отметил Семпельсон.

Он отметил, что особенностью преступлений в отношении детей является то, что большинству жертв эмоционально очень сложно говорить о случившемся из-за того, что им стыдно или их гложет чувство вины.  

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Следствие по делу педофилов Тыниса Пальма и Андруса Хено установило, что жертвами мужчин стали десятки детей. Всего в ходе расследования было выявлено 68 преступных эпизодов.  
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