Полиция использовала прослушивание для поимки архитекторов-педофилов

По словам руководителя криминального бюро Лыунаской префектуры полиции Нильса Семпельсона, сексуальные преступления против несовершеннолетних зачастую тщательно маскируются, и собрать доказательства становится очень сложно, пишет Pärnu Postimees.

«Для выяснения обстоятельств случившегося следственная группа работала очень интенсивно. Нужно было найти подозреваемого, установить личности его жертв и собрать достаточно доказательств, чтобы его признали виновным», - отметил он.

В итоге полиция даже использовала прослушивание. «Это помогло полиции обнаружить фразы, которые указывали на действия сексуального характера. Они сами по себе не были доказательствами, но вместе с показаниями жертв стали серьезной основой для доказательства вины подозреваемого», - отметил Семпельсон.

Он отметил, что особенностью преступлений в отношении детей является то, что большинству жертв эмоционально очень сложно говорить о случившемся из-за того, что им стыдно или их гложет чувство вины.