Рийгикогу рассмотрит возможность реабилитации участников Освободительной войны

Историки Яак Валге и Арт Йохансон выступят перед комиссией с докладом на тему «О политических репрессиях авторитарного режима в Эстонии в период с 1934 по 1940 гг.», а также представят свою правовую оценку событиям.

«На мой взгляд, крайне важно выслушать мнения историков перед тем, как перейти к какой-либо декларации и решению. Такие публичные слушания проходят впервые. Они помогут восстановить часть малоизвестных страниц истории», – сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд. По его словам, после получения обзора истории комиссия обсудит оценку, которую можно было бы дать произошедшим почти 80 лет тому назад событиям, и возможную реабилитацию участников Освободительной войны.

Открытое заседание начнется в 13:40. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Эстонский союз участников Освободительной войны был основан в 1933 году. Его предшественником был основанный в 1929 году Эстонский центральный союз участников Освободительной войны. В 1934-м и 1936-м многие руководители этого движения были арестованы.

Лига ветеранов Освободительной войны (эст. vapsid, Vabadussõjalaste liikumine, Eesti Vabadussõjalaste Liit; Движение участников Освободительной войны, до 1933 года Эстонский союз участников Освободительной войны, сокр. «вапсы» (эст. vapsid)) — националистическое движение в Эстонии. Основано в 1929 году демобилизованными военными, которые в условиях начавшегося экономического кризиса были недовольны властями.

В 1930—1934 гг. руководителем движения был генерал-майор в отставке Андрес Ларка, а его заместителем и действительным вождем — молодой адвокат, младший лейтенант запаса Артур Сирк, участвовавший в Освободительной войне школьником-добровольцем.

Историки называют организацию вапсов профашистской, так как их националистическая и проавторитарная идеология имела некоторые совпадения с политикой фашистов Муссолини.

Источник: Wikipedia