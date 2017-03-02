Четверг, 2. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Картина дня: самоуправляемый автобус в Таллинне, литовский наркобарон и "Синий кит"

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.

По Виймси бродит злой медведь?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился читатель, весьма обеспокоенным своим открытием. По его мнению, в Виймси - месте, где ходит очень много людей, прежде времени проснулся медведь или даже несколько медведей. Читать далее...

След литовского наркобарона ведет в Эстонию

Панамские документы юридического бюро Mossack Fonseca содержат имя литовского наркобарона Рокас Карпавичуса, который для отмывания денег мог прибегнуть к помощи эстонцев. В документах указывается и имя бывшего руководителя эстонской фирмы Divec Эрика Валласте. Читать далее...

Волости Хальяла приказано похоронить семерых неизвестных

Недавно волость Хальяла получила из полиции письмо, содержащее требование забрать из Института судебной экспертизы в Таллинне останки семи человек и организовать их похороны. Читать далее...

Каллас: никогда ранее Эстония не была так одинока

Бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас заявил на совместной экономической конференции TARK&Postimees, что после восстановления независимости Эстония никогда не была так одинока, как сейчас. Читать далее...

Средняя зарплата в прошлом году

Средняя зарплата брутто в 2016 году составляла 1146 евро. По сравнению с 2015 годом средняя зарплата выросла на 7,6 процента. Читать далее...

Эстония стремительно пилит лес

Согласно свежему рапорту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эстония является второй страной по интенсивности использования леса среди государств, входящих в организацию. Читать далее...

По Эстонии могут колесить беспилотные машины

Экспертная комиссия Государственной канцелярии совместно с разными ведомствами и министерствами пришла к мнению, что с сегодняшнего дня по всей Эстонии можно тестировать беспилотные автомобили. Читать далее...

Владелец обнаруженной в реке Ягала машины так и не найден

Полиции так и не удалось установить личность владельца автомобиля, обнаруженного в декабре прошлого года рядом с водопадом на реке Ягала. Читайте далее...

Самоуправляемый автобус совершил первую поездку в Таллинне

Вчера, 1 марта, из Финляндии в Таллинн прибыл первый самоуправляемый автобус. Смотрите, как советник Госканцелярии Мартен Каэватс прокатился на нем вокруг "Котла культуры". Читайте далее...

С помощью госпортала eesti.ee можно узнать, кто наводил о вас справки

Начиная с этой недели любой желающий может зайти на сайт eesti.ee и узнать, кто наводил о нем какие-либо справки посредством платформы X-tee. Читайте далее...

Таллиннская школьница рассказала на радио, что смертельная игра в “Синего кита” дошла и сюда

Русскоязычная ученица одной из таллиннских школ рассказала в эфире Vikerraadio о том, что она была членом так называемой группы смерти «Синий кит». По ее словам, ей известны и другие подобные случаи. Читайте далее...

Суд начал банкротное производство в отношении известной строительной фирмы

Харьюский уездный суд принял к рассмотрению заявление о признании банкротом строительного предприятия OÜ Bauschmidt. Временным банкротным управляющим был назначен Вели Краави. Читайте далее...

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкартина дняновости
По теме
Картина дня: скандал в таллиннском магазине, новые граждане Эстонии и трагическое ДТП в Рапла

Картина дня: скандал в таллиннском магазине, новые граждане Эстонии и трагическое ДТП в Рапла

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника. Картина дня: число заболевших СПИДом выросло в два раза, трагическое ДТП в Ида-Вирумаа и секрет речи Кальюлайд

Картина дня: число заболевших СПИДом выросло в два раза, трагическое ДТП в Ида-Вирумаа и секрет речи Кальюлайд

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья. Картина дня: в Германии водитель врезался в толпу, Керсти Кальюлайд улетела отдыхать и бомбоубежища для Эстонии

Картина дня: в Германии водитель врезался в толпу, Керсти Кальюлайд улетела отдыхать и бомбоубежища для Эстонии

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы. 
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
фестиваль tmw
limon.ee
фестиваль tmw
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
22:14
Картина дня: самоуправляемый автобус в Таллинне, литовский наркобарон и "Синий кит"
22:10
Газета: проданные паромы эстонского бизнесмена прекратили движение по Эльбе
21:53
Эксперты назвали лучшие бюджетные отели мира
21:42
Фото: на юге Эстонии произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии (1)
21:26
Чаще других евродепутатов СМИ в феврале упоминали Яну Тоом
21:15
Рийгикогу собирается узаконить роботов-курьеров
20:57
Совет ЕС разрешил ввести безвизовый режим для граждан Украины (5)
20:52
Кассационный суд Египта снял все обвинения с Хосни Мубарака
20:49
Суд начал банкротное производство в отношении известной строительной фирмы
20:20
Урсула фон дер Ляйен: Люфтваффе в скором времени вернутся охранять небо над Эстонией
19:56
Видео: Роналду на глазах у полиции совершил серьезное нарушение
19:51
В столичном "Инфонете" теперь выступают два Тумасяна
19:46
МИД РФ направил ноту протеста Болгарии из-за нападения вандалов на памятник "Алеша"
19:41
Имеет ли значение размер влагалища?
19:33
Фото: у Мэрилин Керро появился новый любимчик (фото)
19:27
Внимание, водители! Ночью на дорогах может быть гололедица
19:19
Правительственная комиссия изучит реформу собственности
19:16
Светский этикет: что надеть на бал?
19:10
Весной по стране пройдут публичные дискуссии по вопросам председательства Эстонии в ЕС
19:09
Сергей Соседов рассказал, почему популярные российские артисты-геи скрывают свою сексуальную ориентацию (1)
Все новости
LimonЦеликом
Эти горячие финские парни уже ждут момента, когда смогут свести с ума эстонских девушек: разыгрываем ВИП-билеты на «Танцевальный рай»!

Эти горячие финские парни уже ждут момента, когда смогут свести с ума эстонских девушек: разыгрываем ВИП-билеты на «Танцевальный рай»!

То, что вы точно хотите попробовать: секс с завязанными глазами

То, что вы точно хотите попробовать: секс с завязанными глазами

Фотоновость: у Бузовой из-за развода анорексия

Фотоновость: у Бузовой из-за развода анорексия

19:33
Фото: у Мэрилин Керро появился новый любимчик (фото)
19:09
Сергей Соседов рассказал, почему популярные российские артисты-геи скрывают свою сексуальную ориентацию (1)
18:52
Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом
18:32
«Дом-2» терпит бедствие
KrasotkaЦеликом
Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют

Бывшая модель Екатерина Булгарина: обычные люди стиль унисекс не жалуют

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Названы безвредные для фигуры углеводные продукты

Четыре причины того, почему второй брак счастливее

Четыре причины того, почему второй брак счастливее

19:41
Имеет ли значение размер влагалища?
19:16
Светский этикет: что надеть на бал?
17:50
Весенний салат с курицей и грушей
17:30
Видео: смотрите, как менялись свадебные прически за последние сто лет
SportsЦеликом
Видео: Роналду на глазах у полиции совершил серьезное нарушение

Видео: Роналду на глазах у полиции совершил серьезное нарушение

В столичном

В столичном "Инфонете" теперь выступают два Тумасяна

Большой футбол возвращается на Rus.Postimees! Смотрите в пятницу с комментарием на русском игру «Таммека» - «Инфонет»

Большой футбол возвращается на Rus.Postimees! Смотрите в пятницу с комментарием на русском игру «Таммека» - «Инфонет»

15:53
Россия лишена права принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году (7)
ВпрокЦеликом
Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы

Покупатели Rimi могут остаться без кока-колы (1)

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец

В результате несчастного случая на эскалаторе мальчик потерял палец (2)

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции

Желающим переехать в Эстонию иностранцам теперь будут помогать консультанты по миграции (1)

1. мар
Из России запрещено ввозить семена полевых и овощных культур (9)
Погода
Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша

Видео: белая медведица впервые показала посетителям Таллиннского зоопарка своего детеныша (1)

Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Климатолог: теплая зима обещает раннюю весну

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Фото: на юге Эстонии произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Фото: на юге Эстонии произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии (1)

Владелец обнаруженной в реке Ягала машины так и не найден

Владелец обнаруженной в реке Ягала машины так и не найден (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
У нескольких столичных автобусов появится новая остановка в Ласнамяэ

У нескольких столичных автобусов появится новая остановка в Ласнамяэ

Видео: самоуправляемый автобус совершил первую поездку в Таллинне

Видео: самоуправляемый автобус совершил первую поездку в Таллинне (1)

Культура
Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Новые приключения глупого мышонка

Новые приключения глупого мышонка

Самые читаемые
Таллиннская школьница рассказала на радио, что смертельная игра в “Синего кита” дошла и сюда(11)
С помощью госпортала eesti.ee можно узнать, кто наводил о вас справки(2)
Суд начал банкротное производство в отношении известной строительной фирмы
Полиция выяснила страшные подробности темной жизни архитекторов-педофилов(4)
Новость о рукоприкладстве на президентском приеме поставила семью Осиновских в неловкое положение(2)
Топ комментариев
ДНР и ЛНР объявили ультиматум Украине в ответ на транспортную блокаду(44)
Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски(36)
Глава МИД Эстонии: Россия поддается сдерживанию(24)
Telia TV прекратит трансляцию Russia Today(20)
США призвали Россию немедленно прекратить огонь в Донбассе(20)
Bалюта
USD
0,951 EUR
GBP
1,169 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 02.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees