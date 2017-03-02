По Виймси бродит злой медведь?

В редакцию портала Rus.Postimees.ee обратился читатель, весьма обеспокоенным своим открытием. По его мнению, в Виймси - месте, где ходит очень много людей, прежде времени проснулся медведь или даже несколько медведей. Читать далее...

След литовского наркобарона ведет в Эстонию

Панамские документы юридического бюро Mossack Fonseca содержат имя литовского наркобарона Рокас Карпавичуса, который для отмывания денег мог прибегнуть к помощи эстонцев. В документах указывается и имя бывшего руководителя эстонской фирмы Divec Эрика Валласте. Читать далее...

Волости Хальяла приказано похоронить семерых неизвестных

Недавно волость Хальяла получила из полиции письмо, содержащее требование забрать из Института судебной экспертизы в Таллинне останки семи человек и организовать их похороны. Читать далее...

Каллас: никогда ранее Эстония не была так одинока

Бывший вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас заявил на совместной экономической конференции TARK&Postimees, что после восстановления независимости Эстония никогда не была так одинока, как сейчас. Читать далее...

Средняя зарплата в прошлом году

Средняя зарплата брутто в 2016 году составляла 1146 евро. По сравнению с 2015 годом средняя зарплата выросла на 7,6 процента. Читать далее...

Эстония стремительно пилит лес

Согласно свежему рапорту Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Эстония является второй страной по интенсивности использования леса среди государств, входящих в организацию. Читать далее...

По Эстонии могут колесить беспилотные машины

Экспертная комиссия Государственной канцелярии совместно с разными ведомствами и министерствами пришла к мнению, что с сегодняшнего дня по всей Эстонии можно тестировать беспилотные автомобили. Читать далее...

Владелец обнаруженной в реке Ягала машины так и не найден

Полиции так и не удалось установить личность владельца автомобиля, обнаруженного в декабре прошлого года рядом с водопадом на реке Ягала. Читайте далее...

Самоуправляемый автобус совершил первую поездку в Таллинне

Вчера, 1 марта, из Финляндии в Таллинн прибыл первый самоуправляемый автобус. Смотрите, как советник Госканцелярии Мартен Каэватс прокатился на нем вокруг "Котла культуры". Читайте далее...

С помощью госпортала eesti.ee можно узнать, кто наводил о вас справки

Начиная с этой недели любой желающий может зайти на сайт eesti.ee и узнать, кто наводил о нем какие-либо справки посредством платформы X-tee. Читайте далее...

Таллиннская школьница рассказала на радио, что смертельная игра в “Синего кита” дошла и сюда

Русскоязычная ученица одной из таллиннских школ рассказала в эфире Vikerraadio о том, что она была членом так называемой группы смерти «Синий кит». По ее словам, ей известны и другие подобные случаи. Читайте далее...

Суд начал банкротное производство в отношении известной строительной фирмы

Харьюский уездный суд принял к рассмотрению заявление о признании банкротом строительного предприятия OÜ Bauschmidt. Временным банкротным управляющим был назначен Вели Краави. Читайте далее...