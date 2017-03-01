WADA порадовало признание Путиным неэффективности антидопинговой системы РФ

«WADA воодушевлена этим знаком прогресса, исходящим с самого высокого политического уровня в России», - заявил президент организации Крейг Риди.

В среду на совещании в Красноярске Путин признал неэффективность отечественной системы антидопингового контроля: «Система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина, нужно об этом сказать прямо и это признать».

Президент РФ призвал прислушаться к замечаниям WADA и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе. Он категорически отверг заявления о существовании в РФ государственной системы поддержки допинга.

«Начиная с ноября 2015 года WADA и Антидопинговое агентство Великобритании упорно работали над поддержкой усилий РФ по восстановлению надежной антидопинговой системы. Публичное признание президентом Владимиром Путиным того, что их „антидопинговая система не сработала“, является важным шагом в правильном направлении», - добавил Риди.

Напомним, что независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена 18 июля и 9 декабря прошлого года опубликовала две части доклада, в котором говорится о существовании в РФ институционализированной системы манипуляций с допинг-пробами, в которую вовлечено около тысячи спортсменов.

Российское антидопинговое агентство ранее было признано несоответствующим кодексу WADA. Критериями восстановления деятельности агентства стало приглашение иностранных экспертов и изменение «культуры отношения к допингу» в стране.

Тем временем о прогрессе России в борьбе с допингом после заявления Путина заговорил и глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.

В интервью ВВС он заявил, что восстановление в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) может произойти до конца 2017 года.

«То, что ВФЛА начала делать, является большим шагом в верном направлении. И я надеюсь, что появилась реальная возможность восстановления России к концу 2017 года, - сказал Коу. - Есть ощущение, что все наконец начало складываться».