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Полиция рассказала, какая опасность поджидает желающих прогуляться по льду Теплого и Псковского озер

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Выходить на лед Теплого и Псковского озер стало опасно для жизни, предупреждает комиссар Лыунаской префектуры Марек Клаус.

Из-за погоды лед Теплого и Псковского озер стал настолько тонким, что не выдерживает вес человека. Поэтому выход на лед этих озер запрещен, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье людей.

"Пограничники, патрулирующие на озерах, видят, каким тонким стал лед за последние дни из-за изменившихся погодных условий. Если лед на Чудском озере еще достаточно крепкий, то выход на лед Теплого и Псковского озер мы вынуждены ограничить с 3 марта: чтобы никто не рисковал и не подвергал опасности свои жизнь и здоровье", – сообщил в четверг в пресс-релизе старший комиссар Лыунаской префектуры Марек Клаус.

Изменений, касающихся выхода на лед Чудского озере, сейчас нет. Это значит, что любители рыбной ловли могут выходить на лед Чудского озера как пешком, так и на мотосанях или квадроциклах.

„Если вы желаете выехать на лед на транспортном средстве, следует основательно взвесить все плюсы и минусы, а лучше выйти на лед пешком. В любом случае, передвигаясь по льду, следует быть очень внимательным, так как в условиях плюсовой температуры состояния льда изменяется постоянно, а подледное течение очень быстро делает лед очень все тоньше", – добавил Клаус.

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