Дом для учителей строится полным ходом

Первые жильцы въедут в дом, как и предусматривалось, в октябре. В общей сложности в доме будет 75 квартир, в том числе 40 однокомнатных и 35 - двухкомнатных. Руководство города считает, что помощь жильем должна содействовать решению кадровых проблем в муниципальных школах и детских садах столицы. Аналогичный метод город уже успешно использовал для решения проблемы кадров врачей и медсестер, построив дом для медицинских работников.