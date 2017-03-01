Нетрезвые мужчины и женщины устроили мордобой в нарвском цветочном магазине

В полицию поступило сообщение о том, что в Нарве на Петровской площади произошел конфликт между 47-летней и 41-летней женщинами, а также 62-летним и 29-летним мужчинами. Все участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Стражи правопорядка задержали драчунов и доставили в участок.

Как сообщил Postimees пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры, драка произошла в цветочном магазине. Причины конфликта пока неизвестны. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «серьезное нарушение общественного порядка». Возможному виновнику грозит денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.