Таллиннская школьница рассказала на радио, что смертельная игра в “Синего кита” дошла и сюда

По словам анонимной ученицы восьмого класса, она узнала об этой игре от подруги, которая также в нее играла. Чтобы стать членом группы ВКонтакте, она придумала легенду, по которой она недавно потеряла собаку, после чего захотела покончить с собой.

После этого администратор группы стал давать ей задания, которых девочка не выполняла. Список заданий совпадает с теми, которые распространяются в России через группы самоубийц в социальной сети ВКонтакте. До конца игры девочка, по ее собственным словам, не дошла, поскольку начала испытывать страх.

Напомним, ранее расследование Rus.Postimees показало, что случаи участия эстонских детей в группах смерти достоверно не подтверждены. Не принесло удовлетворительных результатов и расследование молодежной редакции ETV+.

Напоминаем рекомендации веб-констебля Маарьи Пунак

Если вы заметили, что ребенок делает записи на своей странице в соцсети, в какой-либо группе или на форуме, которые показывают, что его интересует тема самоубийства или причинения себе повреждений, то на это надо незамедлительно реагировать. Сообщите об этом родителям ребенка, школьному психологу, а в случаях, когда есть основание полагать, что жизнь ребенка уже может быть в опасности, в полицию – либо веб-констеблю, либо на номер 112, если случай требует незамедлительного вмешательства. В любом случае совместно надо найти причину, стоящую за таким поведением. В моей практике было несколько случаев, когда дети делали в социальной сети заявления о том, что собираются себе нанести порезы, их друзья, заметив такие сообщения, передавали информацию веб-констеблю, дальше мы действовали совместно с родителями и психологами.

Такая модель поведения, которую можно назвать "замечай и реагируй", помогает предупредить и разрешить ситуацию еще до того, как она переросла во что-то большее, об этом мы говорим и с детьми, и с родителями на встречах и лекциях. Запрещать детям писать на тему самоубийств и причинения себе увечий - не выход, это не решит проблему. Самое главное – общаться со детьми и найти причину, по которой ребенок оказался в сложной ситуации.

Передачу на эстонском языке можно послушать здесь.