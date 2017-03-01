Лаура Дальмайер в Пхенчхане подтвердила статус сильнейшей биатлонистки планеты

Лидер общего зачета Кубка мира и героиня недавнего чемпионата мира преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 9,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место с отставанием в 10,1 секунды заняла норвежка Тириль Экхофф, а третьей стала француженка Анаис Шевалье (+36,1). Все призеры отстрелялись без промахов.

Лучшей из эстонских спортсменок стала Кадри Лехтла, которая пришла к финишу 69-й.

Дальмайер была быстрейшей на спринтерской дистанции. Лучший лыжный ход среди россиянок продемонстрировала Старых, ее отставание от Лауры составило 58,4 секунды, пишет newsru.com.