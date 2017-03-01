Россия лишена права принять чемпионат мира по биатлону в 2021 году

На внеочередном конгрессе IBU 8 февраля Союзу биатлонистов России (СБР) было предложено до 24 февраля добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень лишится этого права автоматически, пишет newsru.com.

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были определены ранее", - отмечается в сообщении IBU.

Основанием для отбора турнира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупных международных стартов на время расследования допинговых нарушений, а также требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) пересмотреть решение по выбору Тюмени. Ранее несколько соревнований уже были перенесены из РФ в другие страны.

Российская сторона добровольно отказываться от чемпионата не стала. СБР настаивает на нелегитимности такого решения и рассматривает возможность оспорить его в суде. Причем не в спортивном, а в гражданском, поскольку в возникшем деле, помимо этической и юридической, присутствует также имущественная составляющая. Тюмень уже потратила деньги на заявку на проведение чемпионата, понесла затраты на реконструкцию стадиона и подготовку к турниру.

"СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс", - заявил в четверг ТАСС глава СБР Александр Кравцов.