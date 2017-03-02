Проект «Другой угол зрения» объединил активную молодежь Ида-Вирумаа и Таллинна

Участники проекта - молодые люди из Ида-Вирумаа и Таллинна, активно занимающиеся общественной деятельностью, безработные и в том числе молодые люди с проблемами зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха или речи. Проект объединил для совместной деятельности более 30 молодых говорящих на русском языке людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Проект финансируется Европейским фондом Erasmus. Основные темы проекта - взаимоотношения общества и людей с особыми потребностями, а также проблемы трудоустройства и повышения конкурентоспособности в свете реформы трудовой занятости.

Одной из задач мероприятий проекта был обмен мнений и поиск общих проблем с людьми принимающих решения. Не менее важна была и мотивация молодых для участия в общественной жизни и распространение идей движения Independent living movement.

Идейным вдохновителем и организатором этого проекта является Planet27 MTÜ - молодое общественное объединение из Нарвы, собравшее под свою крышу людей с активной жизненной позицией, в рядах которого имеются и особые люди. Особенность этого проекта – совместная работа особых людей и тех, кого принято называть здоровыми.

Работник национального агентства фонда Erasmus Анастасия Киселева отметила высокое качество исполнения проекта, поблагодарив людей, подготовивших этот проект, а также самих участников проекта за невероятную атмосферу проекта.

Партнерами в проведении мероприятий выступили общественные организации из Таллинна: благотворительный фонд Artalliance MTÜ, Noorteklubi ACTIVE MTÜ и «Особый мир».

В ходе проекта создана инициативная группа, призванная наладить взаимодействие с представителями власти для отстаивания своих интересов и продвижения идей. Свое согласие работать в этой группе дал приглашенный на проект депутат Рийгикогу Мартин Репинский.

В мероприятиях проекта также принимали участие вице мэры Нарвы - Татьяна Пацановская и Вячеслав Коновалов и депутат Риигикогу Денис Бородич и представители Кассы страхования от безработицы

Это проект стал толчком для движения вперед и объединения молодых людей в активную группу, имеющее огромное желание и энергию для того, чтобы начать изменить общество, разрушая стереотипы, вовлекая особых людей в общественную жизнь.