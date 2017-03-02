Большой футбол возвращается на Rus.Postimees! Смотрите в пятницу с комментарием на русском игру «Таммека» - «Инфонет»

Завтра поклонники футбола смогут посмотреть на нашем портале противостояние тартуской «Таммеки» и действующего чемпиона страны «Инфонета», который с этого сезона будет выступать под названием «ФКИ Таллинн».

Представители команд дали предматчевые комментарии.

По словам главного тренера «Инфонета» Александра Пуштова, команда хочет начать сезон с победы. «Мы едем в Тарту за тремя очками», - отметил он.

Его коллега из «Таммеки» Марио Ханси отметил, что в противостоянии с «Таллинном» основной акцент будет сделан на командых действиях. «Если каждый будет брать игру на себя, могут начаться проблемы, - считает он. - Конечно, много зависит и от болельщиков. Если их придет много, это будет дополнительным стимулом в сложных моментах».

Начало трансляции в 18.50.