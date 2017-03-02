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Стала известна дальнейшая судьба Силламяэского центра реабилитации наркоманов

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На сегодняшнем заседании правительство решило, что деятельность оказывавшего с 2005 года услугу стационарной реабилитации для наркозависимых Силламяэского центра реабилитации будет передана Вильяндиской больнице. Цель изменений – повысить эффективность помощи наркозависимым в регионе Ида-Вирумаа.

«Вильяндиская больница зарекомендовала себя как ведущий компетентный центр реабилитации. Расширение ее деятельности в Силламяэ повысит качество лечения наркозависимых и обеспечит стабильность услуги», - сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. «Последовательная борьба с наркозависимостью, в том числе более эффективная профилактика и качественное лечение помогут в снижении ущерба как для самих зависимых, так и для их близких и общества в целом», - добавил министр.

По итогам переговоров между городом Силламяэ, Министерством социальных дел, фондом Вильяндиская больница и Институтом развития здоровья имущество центра будет передано Вильяндиской больнице. Сотрудники центра также продолжат работать у нового работодателя. Собственником участка реабилитационного центра станет город Силламяэ, который передаст его в аренду Вильяндиской больнице, говорится в пресс-сообщении Министерства социальных дел.

Бюджет центров, оказывающих реабилитационные услуги наркозависимым, вырастет в этом году на 600 000 евро.

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